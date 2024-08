Análisis del Pixel 9 Pro XL: Android con IA ejecutándose de forma local, Gemini Advanced y la mejor fotografía

La nueva generación de móviles Pixel de Google ha llegado este año un poco antes de lo habitual, y eso les impide hacerlo acompañados de la próxima versión de Android, la 15, que llegará este otoño. Pero eso no quiere decir que anden cortos de novedades. Las hay en términos de software, de la integración de la inteligencia artificial con Android ejecutándose en el propio dispositivo, del diseño, el hardware y su reputada capacidad fotográfica, revisada tanto desde el punto de vista de las cámaras como del software. En La Razón hemos podido probar el mayor de la familia, el Pixel Pro 9 XL, y estas son nuestras impresiones.

Nuevo diseño, más elegante y premium

Lo primero que llama la atención en el nuevo Pixel 9 son los cambios en el diseño. El marco metálico pasa a ser plano, lo que mejora el agarre y le da una apariencia más elegante y robusta. La barra trasera que alberga los módulos de cámara reduce su tamaño y ya no va de extremo a extremo, y mantiene las dimensiones del Pixel 8 Pro con una pantalla ligeramente mayor, de 6,8 pulgadas, con biseles más finos. Este es un aspecto muy subjetivo, pero junto a una parte trasera de vidrio mate, lo convierten en el Pixel más bonito que Google ha sacado y el de aspecto más premium. Es algo pesado, 221 gramos, pero se puede manejar con comodidad incluso con una mano en la mayoría de ocasiones, a pesar del tamaño de pantalla.

Esta es una LTPO OLED con una resolución de 1.344 x 2.292 píxeles y una frecuencia de refresco de 120 Hz. Es como la del Pixel 8 Pro, pero ligeramente más grande y con mayor luminosidad. Alcanza 3.000 nits frente a los 2.400 de la generación anterior, lo que hace que su uso en exteriores sea uno de los mejores que ofrece un smartphone hoy en día.

En su interior, el SoC Tensor G4 sucede al G3 y, según las pruebas de rendimiento que se van conociendo, solo ofrece una leve mejoría sobre la generación anterior, en torno al 10%. No es algo que el usuario promedio vaya a notar como una carencia o echar en falta más potencia. El teléfono rinde con fluidez en todo momento, y también en las tareas relacionadas con IA que abordamos más adelante. A eso ayudan sus generosos 16 GB de memoria RAM, uno de los requisitos más necesarios para que los modelos de IA se puedan ejecutar localmente en móviles. Ahora, es un móvil con 7 años asegurados de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad por parte de Google, y una duda muy razonable es si este hardware seguirá siendo suficiente para el Android que la compañía lance en 2030 o 2031.

Gemini Nano y la IA ejecutada de forma local en el dispositivo

Con este apartado llegamos a uno de los meollos de la cuestión. Gemini Nano es la versión de la IA generativa de Google más ligera y que puede ejecutarse de forma local en dispositivos. Este planteamiento es interesante porque permite resguardar la privacidad del usuario mucho mejor que con los modelos que se ejecutan en la nube, y lo que ha hecho Google es integrarlo con Android de forma más completa a como lo hizo en los Pixel 8.

Si en la generación anterior, Nano solo funcionaba en el teclado Gboard y con WhatsApp, ahora lo hace con más apartados del móvil. Por ejemplo, Notas de la llamada es una función que genera un resumen y una transcripción completa de la conversación que se haya tenido por teléfono. Llamadas que también cuentan con una función de subtítulos automáticos procesada localmente, al igual que la anterior. Otra nueva tarea es la de generar las respuestas inteligentes en la app de Mensajes de Google, algo que antes se hacía desde la nube. Pixel Screenshots es una nueva app exclusiva de los Pixel que utiliza Gemini Nano para procesar la biblioteca de imágenes y generar información que te ayude a hacer búsquedas en lenguaje natural y encontrar lo que quieras fácilmente.

Gemini Nano, que es multimodal y con la que se puede interactuar a través de imágenes, texto o por voz, no es la única IA que se ejecuta localmente en los Pixel 9. La app Pixel Studio, también exclusiva de los Pixel, permite crear imágenes a partir de texto usando tanto un modelo que se descarga y ejecuta localmente en el dispositivo como conectándose a la nube para usar Imagen 3, el último modelo de lenguaje de texto a imagen de Google. Sin embargo, tanto Pixel Studio como Pixel Screenshots son aplicaciones que aún no están disponibles en España, aunque sí en el modelo de prueba. Presumiblemente, llegarán más adelante pero este es un aspecto que Google España no ha confirmado a La Razón.

Gemini Advanced

Nano es el modelo de lenguaje más pequeño de los que gestiona Google bajo el paraguas de la marca Gemini. Gemini Advanced, el modelo más avanzado de Google, está disponible en el terminal a través de la promoción que traen los Pixel 9, consistente en una prueba gratuita de un año a Google One AI Premium. Este plan de suscripción a Google, que tiene un coste de 21,99 € al mes, da acceso a una serie de ventajas como más espacio de almacenamiento, mayor duración de las videollamadas en Google Meet, o los últimos modelos de IA de Google, entre otras.

Si se usa la promoción, no solo se tiene acceso al modelo Gemini en la nube a través del asistente de Google, que puede configurarse para que sea el tradicional o Gemini, y de su app dedicada, sino que permite usar la IA con otras aplicaciones de Google como Gmail, YouTube, Maps o Documentos, entre otras, y más que vendrán en el futuro. ¿Es algo muy diferente a la experiencia de uso habitual con cualquiera de ellas? Sí, por mucho. Un asistente al que poder pedirle que te busque correos, los resuma y escriba respuestas, agiliza enormemente la gestión del correo electrónico. Uno puede tener dudas acerca de si es lo suficientemente fiable como para delegar este tipo de tareas, dado que las IA generativas son dadas a fabular y proporcionar información errónea. Google hace las habituales advertencias acerca de los errores que puede cometer su IA, pero en mi experiencia tienen mejores resultados cuando trabajan con un conjunto de datos cerrado y reducido, como los correos almacenados en Gmail, que cuando deben interpretar lo que encuentran en Internet.

Otros ejemplos: su integración con YouTube permite pedirle que te busque vídeos sobre un tema, te dé una selección, pedir que te los resuma y, si te interesa, ya proceder a verlos. Es otra forma rápida y sencilla de ahorrar tiempo en plataformas dadas a hacértelo perder. También le puedes decir que quieres ir de viaje a tal sitio y que te busque la ruta en Maps. Gemini te mostrará toda la información necesaria, cargará la ruta en Maps y te la mostrará integrada en su respuesta y con un enlace a Maps. En Documentos, es un asistente de escritura que te ayuda a crear cualquier contenido.

La forma de acceder al asistente es o bien a través de su app dedicada o manteniendo pulsado el botón de encendido. Siguiendo este último método, Gemini se superpone sobre cualquier cosa que tengas en pantalla y entre sus opciones estará disponible preguntar sobre lo que estás visualizando en ese momento. Según estés suscrito o no a Google One AI Premium, te responderá Gemini o Gemini Advanced. El primero, más limitado, no está, por ejemplo, conectado a las aplicaciones mencionadas.

¿Mejora todo esto de forma significativa la experiencia de usuario? La verdad es que sí, y que las aplicaciones de IA para tener nuevas formas de interactuar con los dispositivos es el avance más significativo que han tenido los móviles en muchos años. Todavía hay camino por andar, pero la IA los está poniendo en el camino de ser más intuitivos y más capaces.

Fotografía: software reescrito desde cero

Más que ningún otro, el apartado fotográfico es el que le ha granjeado a la marca Pixel tener una de las mejores cámaras del mercado, pero esto no es del todo exacto. Además de la calidad de la propia cámara, Pixel viene destacando desde hace varios años por su software. Una serie de herramientas que tratan las fotografías que se toman como la materia prima sobre la que aplicar una serie de modificaciones por software con las que se logra una imagen determinada.

Un aspecto importante es que, mientras que el Pixel 9, toda la gama, mantiene un juego de cámaras muy similar al de 8 Pro (principal de 50 MP, gran angular de 48 MP y telefoto de 48 MP que pierde el Pixel 9), el software de la cámara ha sido reescrito desde cero. Entre las nuevas funciones que se han añadido, se encuentra Inclúyeme, que permite tomar una imagen, pasarle el móvil a otra persona y sumarse al encuadre para que todos los presentes estén incluidos en la imagen. El Editor Mágico de Google Fotos ahora cuenta con una función Reimaginar que permite seleccionar una parte de la imagen y llenarla de contenido generado por IA, aunque por el momento solo funciona en inglés. Y Encuadre Automático mejora la composición de una foto automáticamente, entre otras novedades.

Los Pixel 9 permiten manipular una imagen de mil maneras, y los cambios en software permiten resultados más nítidos, según Google. En cualquier caso, está claro que la fotografía más tradicional y sin alteraciones de imagen por software va camino de quedarse en el pasado.

Los Pixel 9 se hacen de nuevo con el título de teléfono IA del año y ahora mismo tienen la delantera en cuanto a funciones de IA e integración con el sistema operativo y las apps. Está por ver si la Apple Intelligence de los iPhone llegará a Europa y en qué forma, pero por el momento no se puede negar que el Pixel 9 es el mejor teléfono con IA que hay disponible en el mercado.