El iPhone que lo hace todo sin presumir hunde su precio: el modelo más sensato, fluido y duradero de Apple

Si eres usuario de Apple sabrás que parte de su exclusividad está en que sus artículos no suelen bajar de precio, simplemente porque no necesitan hacerlo para arrasar en ventas. Y no digo que esta sea una mala estrategia pero es verdad que a mí, como usuaria, me gusta disfrutar de ofertas en cualquier tipo de producto, también en los que lleven la manzana grabada. Por eso no he parado hasta encontrar un iPhone rebajado, algo que cada vez se parece más a encontrar un unicornio.

El modelo en cuestión es el iPhone 16, uno de los más conocidos y buscados. Según la propia tienda de Apple, este móvil tiene un precio oficial de 959 euros, pero nosotros lo podemos comprar por 699 euros. Es así gracias a una oferta de AliExpress que lo envía desde España y que además nos ofrece envío y devolución gratis para que hagamos nuestra compra con la mayor tranquilidad posible.

En el iPhone 16 todo encaja, incluso su precio ahora que está de oferta

Ya sabemos que Apple no se reconoce precisamente por innovar a nivel estético, de ahí que el iPhone 16 mantenga esa línea estética característica de la marca, con un frontal limpio, bordes planos y materiales premium en busca de ese equilibrio que Apple domina como nadie. Todo está sellado con certificación IP68 para que no entres en pánico si se te moja, y, por fin, con un puerto USB-C que te hará la vida bastante más fácil.

El iPhone 16 monta una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas que nos permite hablar de un móvil compacto pero con una experiencia de visualización sobresaliente. Ofrece una resolución de 2.556 x 1.179 píxeles con una densidad de 461 ppp y un brillo máximo de 2000 nits para que puedas disfrutar de este panel en exteriores. Te aseguro que se verá siempre bien, incluso a pleno sol.

Cuando analizamos este iPhone en Andro4all pudimos comprobar en primera persona que el novedoso chip A18 que monta es una verdadera bestia. Respecto a generaciones anteriores, supone una evolución significativa a nivel de potencia y eficiencia energética, permitiéndole procesar mejor tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, un futuro que ya se ha hecho presente. Gracias a esto, todo el sistema se moverá con una fluidez impecable: las apps se abrirán al instante, la multitarea sea suave, los juegos demostrarán una calidad gráfica muy alta...

Este modelo tiene dos cámaras traseras por una razón muy sencilla: no necesita más. Su principal ofrece 48 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, además de un sistema de agrupamiento que mejora muchísimo el nivel de detalle. Le acompaña un ultra gran angular de 12 megapíxeles del que podrás echar mano para fotografiar paisajes o tomas grupales. Incluso te permitirá grabar en 4K, todo estabilizado y con resultados profesionales.

No podemos obviar que la batería no es el punto fuerte de los iPhone. En concreto, este modelo viene con 3561 mAh, una cifra que nos permitirá aguantar un día de uso, siempre que hagamos un uso normal del móvil. Probablemente se trate de la opción más sensata de Apple, especialmente ahora que está de oferta y que nos podemos ahorrar 270 euros respecto a su precio oficial.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.