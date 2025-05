Si tienes un iPhone, necesitas este Apple Watch que hoy está de oferta

Atrás quedaron esos años en los que un reloj servía para medir el tiempo y nada más. Ahora, desde nuestra muñeca, podemos registrar nuestra actividad física, nuestras horas de sueño, enterarnos de llamadas y notificaciones... Por eso cada vez somos más los que optamos por tener un smartwatch en nuestra muñeca y, si eres usuario de iPhone, está claro que el Apple Watch es para ti.

Por eso hoy me gustaría hablarte del Apple Watch Series 10, un modelo que ha sido rediseñado para reducir su grosor, ofrecer un perfil más plano y bordes aún más pulidos, con lo que el diseño en general será más elegante y sofisticado. La versión que está hoy de oferta es la de 42 mm y, tal y como puedes comprobar en la tienda de Apple, tiene un precio oficial de 449 euros.

El Apple Watch Series 10 te cuida incluso mientras duermes

Si has tenido algún modelo anterior de este reloj, te diré que el Series 10 es más ligero y ergonómico, lo que significa que también es más cómodo de llevar. Su parte trasera está construida en cerámica y cristal, tiene el cuerpo de aluminio reciclado y unas correas deportivas que, especialmente en el color negro, hacen de este un reloj ideal para vestir a diario y en diferentes situaciones.

Este modelo incorpora una pantalla retina OLED LTPO3 que alcanza un brillo máximo de 2000 nits. Ahora no habrá ángulos muertos ni reflejos que impidan ver este reloj con claridad, podrás disfrutar de este panel en cualquier situación de iluminación. Además, sigue contando con la función Always On Display para que puedas ver esta pantalla sin necesidad siquiera de levantar la muñeca y a cambio de un consumo energético muy contenido.

En términos de rendimiento, monta el chip S10 que consigue que todo se mueva más rápido, desde abrir apps hasta responder notificaciones. Será un uso mucho más fluido que incluso mejora la precisión a la hora de localizar dispositivos. Así que si eres de los que suelen perder el iPhone entre cojines, bolsillos o mochilas, que sepas que ahora será mucho más fácil de encontrar.

Si digo que es un reloj que te cuida incluso cuando duermes es porque incorpora incluso una detección de apnea del sueño, una función que puede tener un impacto real en tu día a día. A esto se suman otras funciones como medir la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en esfuerzo, el nivel de oxígeno en sangre, la temperatura corporal... Todo se registrará en la app y podrás consultar estos datos a través de gráficos claros. Ya ves que es mucho más que contar los pasos que das a lo largo del día.

Otra cosa que me gusta de este tipo de relojes es que invitan a moverse. Incorpora una amplia variedad de modos deportivos con los que podrás registrar datos de prácticamente cualquier tipo de actividad, hasta el entrenamiento más funcional hasta, por ejemplo, ciclismo en ruta. Además, el GPS es más preciso en esta versión, lo que le permite detectar automáticamente si has empezado a entrenar (aunque no pulses nada) y hacer un mejor seguimiento en exteriores para que puedas recuperar tus rutas al aire libre cuando lo necesites.

Es una realidad que el Apple Watch nunca se ha caracterizado por ofrecer una autonomía excelente, sin embargo, su batería también ha mejorado en el Series 10. Hablamos de entre 18 y 36 horas de autonomía y con una increíble carga rápida que te permite alcanzar hasta el 80% de batería tras solo 30 minutos de carga. Ya ves que es un reloj enfocado a lo que importa, no buscando ofrecer cientos de funcionalidades a las que al final nadie recurre. Hace lo que tiene que hacer, lo hace muy bien y, al menos hoy, muy por debajo de su precio oficial.

