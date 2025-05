No es un JBL, pero este altavoz ofrece un sonido potentísimo, 24 horas de batería y sale mucho más barato

Con la llegada del calor, es el momento ideal para sacar a lucir tu altavoz portátil en fiestas o reuniones con amigos. Si todavía no tienes uno y estás pensando en comprarlo de cara al verano, mucho cojo con este Soundcore Boom 2. Este altavoz no solo suena increíble, sino que ahora tiene una rebaja que no puedes dejar pasar.

El altavoz de la marca Soundcore tiene un precio de venta recomendado de 129,99 euros, aunque desde hace algunas semanas lo más habitual es encontrarlo algo más barato. De hecho, ahora tiene una oferta flash que nos permiteahorrar un total de 40 euros, quedándose por tan solo 89,99 euros en Amazon.

Compra el altavoz portátil Soundcore Boom 2 a precio mínimo

El Soundcore Boom 2 es el mejor altavoz portátil si buscas una gran potencia a precio económico Soundcore

El Soundcore Boom 2 es un altavoz portátil con el que podrás montar una fiesta a cualquier parte. Eso sí, no es tan compacto como otras opciones populares, ya que cuenta con un diseño inspirado en los clásicos boombox. De todas formas, para facilitar su transporte lleva integrada un asa en la parte superior (tiene un peso de 1,66 kg). Sin olvidarnos de que dispone de una iluminación LED en los laterales con varios efectos diferentes para crear un ambiente único.

En cuanto al sonido, está a la altura de su gran tamaño. En su interior nos encontramos con dos tweeters y un subwoofer que llegan a alcanzar una sorprendente potencia máxima de 80 W. Y aunque a priori puedas pensar que la calidad no será tan buena o que habrá distorsiones, ocurre todo lo contrario, pues nos ofrece agudos nítidos y bajos potentes para atraparnos por completo.

Por otro lado, gracias a una certificación IPX7 no solo es capaz de soportar las salpicaduras de agua, sino que también podemos sumergirlo en la piscina y su carcasa está diseñada para que pueda flotar. Sin pasar por alto que, como comentábamos al inicio, incluye una iluminación que podemos personalizar a nuestro gusto desde la app Soundcore, ya sea cambiando el color o eligiendo alguno de los 7 efectos disponibles que se sincronizan al ritmo de cada canción.

A todo lo anterior debemos añadirle que tiene una función PartyCast 2.0 para enlazarlo con hasta 100 altavoces compatibles para amplificar el sonido a unos niveles estratosféricos y se puede utilizar como una batería externa, puesto que en la parte trasera se esconde un puerto USB para cargar nuestros dispositivos.

Por último, si hablamos de su autonomía, está preparado para brindarnos hasta 24 horas de reproducción con una sola carga. Su emparejamiento se realiza mediante Bluetooth 5.3, con la peculiaridad de que tiene un alcance de hasta 20 metros y es muy estable para disfrutar de música sin interrupciones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.