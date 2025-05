Más barato con cupón este dron para principiantes que graba en 4K y viene con dos baterías para grabar 1 hora

No hace falta gastar una fortuna para iniciarse en el mundo de los drones, especialmente si aún no tienes licencia. Una opción muy recomendable y de la que no se habla mucho es este Potensic ATOM SE, un modelo ligero con grabación en 4K y excelente autonomía que ahora puedes conseguir por menos de 250 euros al aplicar un cupón, pero por tiempo limitado.

Este dron de la marca Potensic se presenta como uno de los modelos más vendidos de todo Amazon en estos momentos, y no es para menos. Tiene más de 4.200 valoraciones y una puntuación media de 4,4 sobre 5 estrellas, demostrándonos que se trata de una apuesta segura. ¿Lo mejor? Que en estos mementos, si marcas la casilla de aplicar cupón de descuento de 40 euros antes de añadirlo a la cesta de la compra, podrás dejarlo por un precio final de 249,99 euros, olvidándote así de su precio recomendado de 289,99 euros.

Compra el dron Potensic ATOM SE más barato con cupón

Potensic ATOM SE Potensic

El Potensic ATOM SE es un dron muy recomendable para principiantes que buscan unos buenos resultados. Lo primero a resaltar es que tiene un diseño ultracompacto y plegable para llevarlo a cualquier parte. Sin paso por alto que tiene un ligero peso de 249 gramos, lo que nos permite utilizarlo en la mayoría de países sin necesidad de tener una licencia, ya que entra dentro de la categoría C0.

A pesar de estar pensado para personas que no tengan mucha experiencia de vuelo, la calidad que nos brinda es realmente sorprendente. Incorpora un sensor CMOS Sony de 1/3" que da la posibilidad de tomar fotos de 12 MP en formato RAW o JPEG, además de grabar vídeo en 4K a 30 fps. Asimismo, podemos ajustar el ángulo en vertical para adaptar cada plano a nuestro gusto, elegir entre tres modos de vuelo (video, normal y sport) y alcanza una velocidad máxima de 16 m/s.

Por otro lado, a diferencia de otros modelos más caros, viene con un mando de control incluido que es muy fácil de usar. Este se conecta con tu smartphone para ofrecernos en la app Potensic una transmisión en directo HD sin apenas latencia, pues hace uso de una tecnología PixSync 2.0 para garantizarnos imágenes claras a una distancia máxima de hasta 4 km.

También incluye tres modos de vuelo inteligentes, uno de seguimiento automático, otro que permite definir una trayectoria personalizada para la grabación, y un tercero que realiza un vuelo en círculo alrededor de un objetivo. A esto debemos sumarle que regresa automáticamente al punto de partida cuando detecta batería baja y, si hablamos de resistencia, soporta vientos de nivel 5 sin perder estabilidad.

Todo esto se complementa con una gran autonomía al incluir dos baterías inteligentes, y cada una de ellas nos ofrece hasta 32 minutos de vuelo. Y para almacenar tus grabaciones y fotos, tiene una ranura para tarjetas microSD. En definitiva, cuenta con todo lo necesario para empezar a crear videos originales desde lo más alto.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.