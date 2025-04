El nuevo Samsung Galaxy S25 ya está a precio de saldo, pero tendrás que darte prisa si quieres conseguir uno

Si ya has decidido que ha llegado el momento de renovar tu viejo smartphone, ya sea porque la batería dura poco y durante el apagón se quedó inservible al poco tiempo, o porque ya está empezando a fallar, déjame decirte que ahora tienes una gran oportunidad de hacerte con un gama alta como el Samsung Galaxy S25 a precio mínimo, aunque por tiempo limitado.

Este novedoso teléfono de Samsung salió a principios de año a la venta por un precio recomendado de 909 euros, que ahora puedes aprovechar para llevartelo con un descuento de 60 euros que lo deja por unos ajustados 849 euros en Amazon, su precio más bajo hasta la fecha en este comercio. Igualmente, si prefieres una alternativa de compra, en MediaMarkt lo encontrarás todavía más barato por unos 727 euros y en PcComponentes por unos 729 euros.

Compra el Samsung Galaxy S25 más barato con descuento

El Samsung Galaxy S25 es uno de los mejores teléfonos de gama alta que puedes encontrar a día de hoy. A nivel de diseño, es la opción más compacta que ofrece la marca y se mantiene bastante fiel a lo que ya vimos en la anterior generación, aunque con sutiles mejoras que lo hacen sentir más cómodo en las manos.

En este modelo Samsung vuelve a apostar por una pantalla Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,2 pulgadas con una resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles), una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits. Sin pasar por alto que incluye una protección Corning Gorilla Glass Victus 2 que lo hace muy resistente.

Pasando a hablar sobre su rendimiento, lleva integrado un novedoso procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite que garantiza una experiencia de primer nivel, además de darnos acceso a diversas funciones avanzadas de Galaxy AI. Pero eso no es todo. Va de la mano de 12 GB de memoria RAMy 128 GB de almacenamiento al tratarse de su versión más básica. Y funciona bajo un sistema operativo One UI 7.0 que no solo está basado en Android 15, sino que también nos promete actualizaciones durante al menos 7 años.

Seguramente hayas oído hablar muy bien de los teléfonos de gama alta de Samsung, especialmente por la calidad de sus cámaras. Y no es para menos, ya que aquí nos encontramos con una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y un ultra gran angular de 12 MP para obtener unos resultados de calidad profesional. Mientras que en la parte delantera la protagonista es una cámara de 12 MP.

Y para terminar de rematar, lleva incorporada una batería de 4.000 mAh que, gracias a la eficiencia energética del procesador, nos permite utilizarlo durante todo el día sin necesidad de pasarlo por la corriente, algo que a muchos les hubiese venido de maravilla durante el apagón. A esto se le suma que admite una carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W para reducir los tiempos de espera.

