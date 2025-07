La nueva alternativa a WhatsApp del creador de Twitter no te pide ni tu número de teléfono: así funciona su chat por Bluetooth

Jack Dorsey, el cofundador de Twitter y CEO de Block, ha lanzado una nueva aplicación de mensajería que no necesita ni Wi-Fi ni datos móviles. Se llama Bitchat y su gran baza es el uso de Bluetooth para conectar dispositivos sin intermediarios, servidores ni rastros.

A grandes rasgos es una especie de WhatsApp que no depende de las grandes infraestructuras de red y que promete privacidad absoluta. Dorsey no oculta que su proyecto resulta un experimento personal, pero lo cierto es que el concepto podría cambiar radicalmente cómo nos comunicamos, sobre todo en contextos sensibles.

Bitchat está disponible desde el 7 de julio en TestFlight, la plataforma de pruebas de Apple, y Github. En la primera, el cupo de descargas se agotó en apenas unas horas gracias a su prometedora propuesta: conectar a personas a través de una red mesh basada en Bluetooth, sin que sus mensajes pasen por servidores.