Pese a las discretas ventas del iPhone Air, Apple planea lanzar una segunda generación con dos cámaras traseras

Pese a que el iPhone Air es uno de los modelos más interesantes que Apple ha lanzado en los últimos años, cuenta con ciertas carencias que algunos usuarios no están dispuestos a asumir. Para conseguir su grosor de poco más de 5 mm, se han tenido que recortar algunas especificaciones como la cámara, los altavoces o la batería.

Estas carencias han provocado que sus ventas estén siendo discretas, tan discretas que los analistas apuntan a que la compañía habría tenido que reducir en un millón la producción del dispositivo. Pese a la situación, la compañía de Cupertino no parece dispuesta a tirar la toalla, ya que podría lanzar una segunda generación del iPhone Air en 2026.

Un iPhone Air 2 con dos cámaras traseras

Según indica el filtrador Digital Chat Station en su cuenta de Weibo, Apple lanzaría un iPhone Air 2 con dos cámaras traseras. La generación actual cuenta con una sola cámara de 48 megapíxeles con dos aumentos, que no parece ser suficiente para los usuarios que han considerado comprar dicho dispositivo. Este cambio supondría una carencia menos a la hora de valorar la compra de la nueva generación.

Esta segunda lente sería una ultra gran angular de 48 megapíxeles que se uniría a la actual Fusion, también de 48 megapíxeles, un sistema similar al de dispositivos como los iPhone 17. Esta segunda lente se situaría junto a la actual, en disposición horizontal. Esto resulta algo extraño, ya que deberían realizarse cambios en el módulo de cámara, donde se concentran la mayoría de componentes en la generación actual.

Parece que Apple quiere seguir ofreciendo un dispositivo con las dimensiones del iPhone Air, pero también estaría dispuesta a hacer concesiones para que sus ventas mejoren y los usuarios lo tengan más en cuenta. Esto es algo que podríamos empezar a ver el año que viene si esta filtración se cumple. La mejora en la cámara supondría un gran avance, ya que la batería es más que suficiente para la mayoría de usuarios y la falta de un altavoz, en los tiempos que corren, no supone un gran inconveniente.

El iPhone Air de segunda generación se lanzaría en septiembre de 2026 junto al iPhone plegable y los iPhone 18 Pro. Todo apunta a que Apple no presentaría todos los iPhone de una misma generación al mismo tiempo, por lo que, para ver el iPhone 18 y el iPhone 18e, habría que esperar hasta febrero de 2027. De momento, son solo rumores, pero empezamos a conocer la posible estrategia que podría seguir la firma californiana.