Las pantallas del iPhone 17 y del iPhone Air sorprenden con un empate técnico en DXOMARK

DXOMARK ha publicado los resultados de sus pruebas de pantalla para el iPhone 17 y el iPhone Air, y lo cierto es que ambos modelos han obtenido exactamente la misma puntuación global. A pesar de sus pequeñas diferencias, los dos dispositivos han alcanzado el puesto número 25 en el ranking mundial de la firma.

Lo más interesante es que Apple ha logrado mantener una experiencia visual equilibrada entre ambos modelos, con mejoras notables en la legibilidad, el color y la respuesta táctil. Aunque el Samsung Galaxy S25 Ultra sigue liderando en algunos aspectos técnicos, los nuevos iPhone demuestran que la compañía sigue apostando por ofrecer pantallas de primer nivel en toda su gama.

La pantalla del iPhone Air ofrece una experiencia balanceada y refinada

Según los resultados publicados por DXOMARK, el nuevo iPhone Air destaca por su excelente control de los reflejos, superando a la mayoría de sus competidores, aunque todavía queda un paso por detrás del Samsung Galaxy S25 Ultra. Aun así, demuestra que Apple sigue cuidando cada detalle de la experiencia visual incluso en condiciones exigentes.

El rendimiento del color también ha sido uno de los aspectos más elogiados. DXOMARK señala que el panel ofrece una buena precisión cromática tanto con True Tone activado como desactivado. Sin embargo, en entornos oscuros, la reproducción de vídeo puede parecer algo tenue con el brillo automático, por lo que recomiendan ajustar la luminosidad manualmente.

Otro punto fuerte del iPhone Air es su tiempo de respuesta táctil, que alcanza una media de 69 milisegundos, siendo 3 ms más rápido que el Samsung Galaxy S25 Edge y 21 ms más rápido que el Google Pixel 10 Pro XL. Esta mejora se traduce en una experiencia de uso más ágil, especialmente al navegar por la interfaz o jugar.

El dispositivo también supera a sus principales rivales en la reproducción de vídeo SDR y HDR, con menos caídas de fotogramas. No obstante, queda algo rezagado en ciertos aspectos técnicos, como la luminancia máxima en SDR, que registra valores más bajos en condiciones de poca luz. Aun así, mantiene un equilibrio notable.

En cifras, el iPhone Air obtuvo 154 puntos en legibilidad, 155 en color, 140 en vídeo y 163 en respuesta táctil, alcanzando el puesto 25 a nivel global y el 20 en la categoría ultra premium. Son resultados sólidos que reflejan un desempeño equilibrado y digno de su gama.

En el caso del iPhone 17, DXOMARK destaca una mejora significativa en la legibilidad respecto a su antecesor. Su pantalla ofrece un rendimiento refinado en todos los parámetros clave, con una excelente respuesta táctil y una legibilidad destacada incluso bajo luz solar directa. Por todo ello, ha alcanzado las mismas puntuaciones que el iPhone Air y ocupa el puesto 25 del ranking global y el quinto en la categoría premium.