5 razones para comprar el iPhone Air y 3 razones para NO hacerlo

Apple anunció su línea iPhone 17 en septiembre de 2025 con un modelo de entrada, dos modelos iPhone 17 Pro y un revolucionario iPhone Air que ha sorprendido al sector con un diseño ultrafino que incluye unas medidas de 5,5 mm de grosor. Es el smartphone más fino de la industria y cuenta con unas características muy interesantes que lo pueden convertir en una gran compra. No obstante, para reducir tanto sus dimensiones, Apple tuvo que sacrificar algunos componentes de hardware y otras tecnologías que sí están disponibles en otros smartphones de la firma californiana.

A pesar de que el iPhone Air ha abierto todo un nuevo sector en el mercado junto al smartphone ultrafino Samsung Galaxy Edge S25, lo cierto es que las cifras de ventas de este modelo de iPhone no están siendo tan satisfactorias como esperaba Apple. En este artículo te ayudaremos a decidir si realmente merece la pena comprar un iPhone Air, indicándote cuáles son todas las razones para comprarlo y las desventajas que tiene frente a otros smartphones del mercado que tengan un precio similar.

5 motivos para comprar el iPhone Air

El iPhone Air ha salido al mercado por 1.219 euros, aunque puedes encontrarlo en otras plataformas como en Amazon por un precio un poco más rebajado. No nos vamos a engañar, es un teléfono caro que supera los mil euros, pero su precio está justificado con algunos componentes de hardware de alto nivel. Estas son algunas de sus características más destacadas:

Un diseño ultrafino de 5,5 mm: el diseño ultrafino del iPhone Air puede resultar de gran conveniencia de muchísimas situaciones. Es un teléfono muy fino y también muy ligero, apenas pesa 145 gramos. Esto hará que llevártelo a cualquier parte, utilizarlo con una sola mano o guardarlo en cualquier sitio sea mucho más fácil y cómodo. Adicionalmente, a nivel visual, es un teléfono muy bonito.

3 motivos para no comprar el iPhone Air

Bueno, principalmente el hecho de que el teléfono no esté funcionando muy bien en el mercado ya debería de ser motivo suficiente para no comprarlo. Ahora bien, cada consumidor tiene sus gustos y sus preferencias y alguno podría querer sacrificar algunas de las prestaciones de menor calibre de este teléfono para centrarse en otras necesidades que sí le vengan bien.

U na batería de menor capacidad: el iPhone Air tiene una batería de 3.149 mAh, según ha indicado Apple su batería tiene una autonomía "para todo el día". Pero, curiosamente, durante su presentación, la compañía también anunció que sus usuarios podían utilizar la nueva función de modo de consumo adaptativo para mejorar su eficiencia energética, lo cual indica o sugiere que este terminal necesita un poquito más de batería. También presentaron una batería externa con tecnología MagSafe, especialmente diseñada para este equipo. Eso sí, tiene más batería que un iPhone 17 base.

Es muy probable que a lo largo de los próximos meses, especialmente durante el año 2026, el iPhone reduzca un poco más su precio y llegue a bajar de los 1.000 euros a finales del próximo año. Si quieres comprar un iPhone Air, y te gustan sus características, está disponible a partir de 1.219 euros en la tienda oficial de Apple. Es un teléfono que apuntó hacia las estrellas y que acabó "estrellándose" en el mercado, pero... ¡la elección es tuya!