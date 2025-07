La primera gran serie antológica hecha íntegramente con IA ya está aquí: primer episodio

La inteligencia artificial, para sorpresa de pocos, ha llegado para quedarse, y aunque nos han vendido que no viene a sustituir a nadie en lo que a cuestiones creativas se refiere, o así al menos lo ha defendido hasta Ted Sarandos, el CEO de Netflix, lo cierto es que no paramos de ver producciones que prescinden casi por completo de cualquier componente humano.

Casi, porque por suerte para nosotros todavía tiene que haber un ente realmente pensante que dé las órdenes a las herramientas que después crearán el contenido, las cuales cada vez son más y sobre todo de mejor calidad y mayor calado.

La era de la inteligencia artificial ha llegado

Bajo este contexto encontramos Memory Maker, el primer episodio de Beyond The Loop, una serie antológica de cuatro partes producida por Wonder Studios, un equipo británico que se presenta como el pionero en narrativa cinematográfica generada íntegramente por IA.

Estrenado recientemente en YouTube, este drama de ciencia ficción fotorrealista nos sumerge en un futuro postapocalíptico donde androides avanzados dominan a la humanidad. La trama sigue al Dr. Turner, un "creador de recuerdos" que lucha por preservar la esencia humana a través de recuerdos implantados en máquinas. Todos los personajes, diálogos y elementos visuales son generados por IA, marcando un hito en la producción audiovisual.

Dirigido por el cineasta nominado al Emmy Nik Kleverov, Memory Maker combina visión humana con herramientas como ElevenLabs (para voces), fal (procesamiento de medios), Freepik (contenido visual) y Kling AI (vídeo cinematográfico).

El guion, escrito por Jimmy Mosqueda, y la historia, desarrollada por Kleverov, Chris Regina y Syver Lauritzsen, demuestran que la IA aún necesita una chispa humana para dar forma a narrativas coherentes. Sin embargo, la ejecución técnica, desde los efectos visuales hasta el diseño de sonido, es obra de algoritmos, lo que reduce drásticamente las barreras tradicionales del cine.

Así se venden sus responsables

Wonder Studios, fundado por Xavier Collins y Justin Hackney, busca democratizar la creación audiovisual. Con una financiación de más de 3 millones de dólares, el estudio apuesta por un modelo que combina agencia creativa, asociaciones de propiedad intelectual y contenido original. Beyond The Loop no solo redefine cómo se hacen las series, sino quién puede hacerlas, abriendo la puerta a nuevos talentos a través de su comunidad exclusiva de cineastas con IA.