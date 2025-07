Ted Sarandos, CEO de Netflix, defiende el uso de la IA: "Ayuda a hacer películas y series mejores, no solo más baratas"

Pese a que la inteligencia artificial se ha adentrado en nuestras vidas y asentado en multitud de ocasiones, lo cierto es que lo ha hecho de manera tan abrupta que muchas veces todavía no sabemos ni siquiera qué pensar sobre ella en determinados aspectos, máxime cuando esta tiene que ver con trabajos de corte creativo.

Y es que el arte es una cualidad inherentemente humana, de hecho la IA no podría crear pieza alguna si no copiara, mezclara y transformara con mayor o menor acierto lo que la humanidad le ha dado y que le ha servido como entrenamiento; por eso que se empiece a utilizar en el mundo del cine y de las series no se ve con buenos ojos. Las protestas del sindicato SAG-AFTRA de 2023 ya la tenías como punto a tratar.

Una herramienta, no un sustituto

Pero su estandarización es inevitable y de hecho ya son varios gigantes del entretenimiento los que la están utilizando en sus producciones. Amazon ya probó fortuna en su serie La Casa de David, y ahora es Netflix la que ha salido a la palestra para defender su uso, sin que, eso sí, repercuta en el trabajo de los profesionales humanos, dicen.

Durante la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre, el codirector ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, afirmó ante sus socios y analistas que siguen "convencidos de que la IA representa una oportunidad increíble para ayudar a los creadores a hacer películas y series mejores, no solo más baratas".

Sarandos insistió en que no se trata de reemplazar a las personas, sino de darles mejores herramientas: "Esto va de personas reales haciendo trabajos reales con herramientas mejores. Nuestros creadores ya están viendo los beneficios en producción, como en la previsualización, la planificación de rodaje y, por supuesto, en los efectos visuales".

Ya se ha hecho

Como ejemplo práctico, Sarandos citó la serie argentinaEl Eternauta, adaptación del clásico de ciencia ficción, en la que se ha utilizado producción virtual y herramientas de VFX impulsadas por inteligencia artificial. Según explicó, en dicha producción se ha incluido la primera secuencia generada con IA que se ha emitido en una serie o película original de Netflix, mostrando el colapso de un edificio en Buenos Aires.

"Esa secuencia se completó diez veces más rápido que si se hubiese hecho con efectos visuales tradicionales", argumentó. "Y lo más importante: el equipo argentino estuvo encantado con el resultado, nosotros también y el público más aún".