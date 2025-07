'La red social 2' comienza a perfilar su elenco

Estrenada en 2010 bajo la dirección de David Fincher, La red social se convirtió rápidamente en una de las películas más influyentes de la década. Basada en el libro Multimillonarios por accidente, la cinta narraba los orígenes de Facebook a través del ascenso de su fundador, Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg.

El filme fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando 226 millones de dólares en todo el mundo y obteniendo ocho nominaciones a los premios Oscar, de los que ganó tres, incluido mejor guion adaptado para Aaron Sorkin.

La secuela

Quince años después, y tras mucho tiempo especulando con la posibilidad de una secuela, Sorkin anunció a finales de junio que está escribiendo y dirigiendo La red social 2 para Sony Pictures. A diferencia de la primera entrega, centrada en la creación de la red social, esta nueva película se basará en la serie de artículosThe Facebook Files publicada en 2021 por The Wall Street Journal.

Los textos, firmados por el periodista Jeff Horwitz, revelaban cómo Facebook era consciente de los efectos nocivos de su plataforma en adolescentes, de la expansión de la desinformación y del papel que jugó en episodios de violencia política.

Sus más que posibles fichajes

Aunque el proyecto aún está en fase de desarrollo y no cuenta con luz verde definitiva por parte del estudio, Sorkin ya ha comenzado a reunirse con actores y a perfilar el reparto principal. Según ha trascendido, Mikey Madison y Jeremy Allen White están entre los principales candidatos para protagonizar la película. Ninguno de los dos ha recibido aún una oferta formal, pero fuentes cercanas aseguran que son los nombres que Sorkin tiene en mente mientras se prepara el presupuesto y se completa el casting.

'La red social 2' comienza a perfilar su reparto Propia

Madison, reciente ganadora del Oscar por Anora, daría vida a Frances Haugen, la exempleada de Facebook que filtró miles de documentos internos a la prensa y denunció a la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Por su parte, White, que ya ha ganado dos Emmy por The Bear, interpretaría al periodista Jeff Horwitz, responsable de la publicación original de The Facebook Files en The Wall Street Journal.