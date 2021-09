“El guardaespaldas” tendrá un remake... ¿con Chris Hemsworth?

La conexión entre Kevin Costner y Whitney Houston, así como la gran historia de amor pincelada con éxitos musicales regresa a las pantallas. Pero esta vez, sin sus grandes protagonistas, con tintes modernos y, eso sí, el mismo espíritu. Informa “Variety” que el estudio cinematográfico Warner Bros está preparando una nueva versión de la icónica película “El guardaespaldas”. La cinta, que se estrenó en 1992, se une así a la reciente tendencia a recuperar lo clásico, lo antiguo que no pasa de moda gracias al éxito.

Si bien hasta ahora se desconoce quiénes se pondrán en la piel de los protagonistas, sí afirma “Variety” que el guion se encuentra en manos de Matthew López, puertorriqueño que arrasó en Broadway con “The Inheritance” y que fue nominado a los Tony. Asimismo, en su producción se cuenta con Lawrence Kasdan, guionista de la obra original. Con esto, si bien no se saben aún más detalles, sí vuelan las especulaciones y rumores: hay quien apuesta por una pareja formada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, o bien Channing Tatum y Cardi B.

No hay nada confirmado, más que el hecho de que las expectativas están altas para este remake. Desde que se estrenó, su repercusión fue internacional, convirtiéndose en un fenómeno de las películas románticas y reflejando su éxito en las cifras. “El guardaespaldas” recaudó 400 millones de dólares en taquilla, así como su banda sonora continúa siendo la más vendida de todos los tiempos. Una música en voz de Whitney Houston que continúa siendo igual de actual que en el momento de su lanzamiento.

La cantante, que murió el 11 de febrero de 2012 en Beverly Hills, arrasó en el panorama musical hasta el punto de ser reconocida como “La Voz”. Es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos según el Libro Guinness de los récords y entre sus creaciones destacan sus inconfundibles “I will always love you”, “I have nothing”, “I wanna dance with somebody” o “Higher love”.