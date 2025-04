Cómo acabó la primera temporada de 'The Last of Us' ahora que se ha estrenado la segunda

Lo de una temporada por año en el mundo de las series no es que sea cosa del pasado, pero casi, porque parece algo relegado únicamente a comedias de situación o a producciones de menor coste y desarrollo, ya sea porque necesitan de menos localizaciones o menos posproducción; ya sabéis, porque la edición no requiera tantos retoques, tengas menos efectos especiales, etcétera, etcétera.

De esto, por supuesto, es algo de lo que no entiende una The Last of Us cuya primera temporada llegó en enero de 2023 para demostrarnos cómo trasladar a la acción real aquello que habíamos visto previamente en el videojuego de Naughty Dog y que este lunes 14 de abril de 2025 acaba de estrenar su temporada 2, y no será la última, como bien sabemos.

Dos años y tres meses en los que la vida ha dado muchas vueltas, que se suele decir, y en los que seguro habéis visto una buena cantidad de series, y si como nosotros The Last of Us la llevasteis al día, es más que probable que ya se os haya olvidado no de qué iba, pero sí cómo acabó exactamente.

Un peligroso viaje y una carga irritante

Entrando evidentemente en spoilers, vamos a tratar de condensar los puntos clave de la que fue la primera temporada de esta exclusiva de Max en la que Joel (Pedro pascal) y Ellie (Bella Ramsey) atravesarán Estados Unidos en un viaje que comienza con una misión: llevar a Ellie hasta los llamados Luciérnagas, ya que ella es inmune al hongo Cordyceps que ha diezmado a la humanidad.

Durante el camino, ambos se enfrentan a múltiples peligros, desde infectados hasta saqueadores y otros supervivientes hostiles. Pero lo más importante es cómo va evolucionando su relación: Joel, que al principio solo la ve como una carga, poco a poco desarrolla un profundo vínculo con Ellie, casi como el de un padre con una hija, tras haber perdido a la suya al comienzo del brote.

En el penúltimo episodio, Ellie es secuestrada, pero logra defenderse y sobrevivir. Joel, que se estaba recuperando de una herida que casi le cuesta la vida, la encuentra justo después y la consuela. Ese momento termina de sellar su relación: Joel ya no puede concebir perderla.

Un final con el que da comienzo un mundo distinto

Entonces, en el episodio final, llegan por fin a su destino: el hospital de los Luciérnagas. Allí, Marlene, la líder del grupo y vieja conocida de Joel, le explica que para obtener una cura es necesario extraer el hongo que crece en el cerebro de Ellie, lo que implica matarla en la operación. Joel se niega a aceptarlo, pero Marlene le dice que Ellie ya está siendo preparada para la cirugía. Incapaz de aceptarlo, Joel mata a casi todo el equipo de los Luciérnagas, incluido al cirujano principal, y rescata a Ellie inconsciente del hospital.

Cuando Ellie se despierta, Joel le miente y le dice que los Luciérnagas habían encontrado a otros inmunes, pero que habían renunciado a seguir investigando una cura. La temporada termina con Ellie preguntándole a Joel si lo que le ha contado es verdad. Él le responde que sí, y ella, tras una pausa, simplemente responde "Vale", cerrando la temporada con una nota de incertidumbre.