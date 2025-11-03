Samsung Galaxy S26: filtrada la probable fecha de lanzamiento de los próximos flagships del gigante surcoreano

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de los futuros buques insignia de Samsung y así ya hemos sabido que el Galaxy S26 Edge no verá la luz debido a las pobres cifras de ventas del modelo actual y que el próximo Samsung Galaxy S26 Ultra podría volver a estar equipado con un procesador Exynos y que contará con la misma velocidad de carga que su antecesor.

Pues bien, ahora una reciente filtración ha desvelado la probable fecha de lanzamiento de los nuevos flagships de la marca de Suwon, los cuales, un año más, llegarían al mercado global antes de que se celebre el MWC de 2026.

Los Samsung Galaxy S26 llegarán al mercado antes de que termine el segundo mes del 2026

Un informe publicado recientemente por el medio coreano MoneyToday asegura que, según un empleado de Samsung cuyo nombre no ha sido revelado, los nuevos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra se presentarán en sociedad en un evento que se celebrará en la ciudad californiana de San Francisco el próximo 25 de febrero de 2026.

Esto quiere decir que el Galaxy Unpacked de Samsung volverá a celebrarse en San Francisco después de dos años en los cuales este evento tuvo lugar en San José y que el gigante coreano volverá a la ciudad en la que se presentó la serie Galaxy S23.

Según los expertos del medio especializado SamMobile, la elección de San Francisco para lanzar los nuevos Galaxy S26 no es casual, ya que esta ciudad ha sido el centro de la innovación en Inteligencia Artificial (IA) y la marca surcoreana lleva varios años integrando funciones útiles de IA en sus nuevos terminales de gama alta premium.

Por lo que sabemos hasta el momento, esta nueva familia de terminales de gama alta volverá a estar formada por tres modelos, dos de los cuales, el modelo estándar y la variante "Plus" montarán el nuevo Exynos 2600 en todos los países del mundo, excepto Canadá, China y Estados Unidos, mientras que la versión "Ultra" apostaría por el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Élite Gen 5 for Galaxy en todas las regiones del globo.