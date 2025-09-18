La segunda generación de gafas inteligentes de Meta y Ray-Ban ya está aquí: el doble de batería y vídeo 3K a partir de 419 euros

Ayer se celebró el Meta Connect, la conferencia anual de la compañía liderada por Mark Zuckerberg en la que la empresa presenta todos los nuevos dispositivos que llegan a su catálogo.

Sin lugar a dudas, uno de los gadgets más populares de la firma son sus gafas inteligentes sin pantalla desarrolladas conjuntamente con Ray-Ban y precisamente en el citado evento, Meta anunció las nuevas gafas Ray-Ban Meta 'Gen 2', las cuales destacan por contar el doble de autonomía y con grabación de vídeo en resolución 3K y llegan al mercado con un precio que parte desde los 419 euros.

Así son las nuevas Ray-Ban Meta 'Gen 2'

A nivel estético, las nuevas Ray-Ban Meta 'Gen 2' cuentan con un diseño continuista respecto a la primera generación, ya que siguen apostando por una apariencia similar a la de las gafas tradicionales, pudiendo escoger entre diferentes tipos de monturas y cristales.

Pero las grandes novedades de la segunda generación de estas gafas inteligentes de Ray-Ban y Meta están en su interior, ya que este nuevo modelo mejora notablemente la autonomía de su antecesor. Así, mientras que las gafas Ray-Ban Meta originales duraban aproximadamente unas 4 horas con una sola carga, Meta asegura que las 'Gen 2' pueden aguantar hasta 8 horas sin tener que pasar por el cargador.

Pero eso no es todo, ya que el estuche de carga de las Ray-Ban Meta 'Gen 2' tiene más capacidad ofreciéndote hasta 48 horas de uso, frente a las 32 horas del estuche de las originales y también estrena un nuevo sistema de carga rápida que te permitirá recargarlas al 50 % en apenas 20 minutos.

Otra de las mejoras de las nuevas Ray-Ban Meta 'Gen 2' la encontramos en su cámara, ya que ahora vas a poder grabar vídeos con una resolución de 3K y con una duración máxima 3 minutos. Así, la cámara de estas nuevas gafas inteligentes te permite capturar vídeos en 3K a 30 fps, 1440p a 30 fps y 1200p a 60 fps, pero sigue grabando en posición vertical.

Meta también ha anunciado que la cámara de las Ray-Ban Meta 'Gen 2' podrá capturar vídeos en hiperlapso y a cámara lenta a finales de este mismo año.

Asimismo, las Ray-Ban Meta de segunda generación incorporan una nueva funcionalidad llamada "enfoque de conversación", una característica que se encarga de amplificar la voz de la persona que te habla a través de los altavoces de las gafas.

Ray-Ban Meta 'Gen 2': disponibilidad y precios

Las nuevas Ray-Ban Meta 'Gen 2' ya están disponibles para su compra a través de la tienda oficial de la marca en tres acabados diferentes: Wayfarer, Skyler y Headliner.

Cada uno de estos acabados se puede personalizar con varias configuraciones de monturas y cristales diferentes, las cuales tienen unos precios que oscilan entre los 419 euros y los 499 euros.