SkyShowtime presenta su jugada maestra: todas las series y películas que lo van a petar este 2025

SkyShowtime ya ha enseñado sus cartas para lo que queda de 2025 y, sinceramente, si todavía no eres usuario de la plataforma, te van a dar ganas de suscribirte. Desembarcan estrenos recién salidos del horno, regresan algunas de sus series más queridas y se suman un buen puñado de originales europeos que prometen dar que hablar. Y atención, porque el reparto de nombres es de los que imponen: Michael C. Hall, Natasha Lyonne, Uma Thurman, Dakota Fanning y Sylvester Stallone son solo un anticipo de una larga lista.

Además de recuperar títulos icónicos, la plataforma apuesta fuerte por el cine premiado, thrillers que te van a tener en tensión y nuevas historias locales que poco tienen que envidiar a las grandes superproducciones. Aquí te dejamos el repaso completo, con fechas incluidas, para que vayas apuntando lo que no te vas a querer perder. Ya te avisamos: tu calendario de series y pelis se va a llenar rápido.

Series y nuevas temporadas

Uno de los regresos más esperados del año es el de 'Dexter: Resurrection', que llega a la plataforma el 12 de septiembre. Como te imaginas, Michael C. Hallvuelve a meterse en la piel del icónico asesino, en esta ocasión acompañado por nombres de a talla de Uma Thurman y Peter Dinklage. La serie retoma la historia justo después de que Dexter despertase de un coma, decidido a encontrar a su hijo Harrison, desaparecido sin dejar rastro.

Bastante antes, el 17 de julio para ser exactos, aterriza la segunda temporada de 'Poker Face', creada por Rian Johnson (director y guionista de Puñales por la espalda) y protagonizada por Natasha Lyonne, que sigue resolviendo crímenes por carretera con su coche clásico y su increíble don para detectar mentiras. Esta temporada, además, viene cargada de cameos: Awkwafina, John Mulaney, Cynthia Erivo o Jason Ritter, entre otros.

También vuelven tres de los títulos más populares del universo de Taylor Sheridan, creador de Yellowstone y también de su precuela 1923. Se trata de 'Tulsa King' (T3), con Sylvester Stallone como un mafioso exiliado; 'Landman: Un negocio crudo' (T2), con un elenco espectacular liderado por Billy Bob Thornton y Demi Moore; y 'Mayor of Kingstown' (T4), de nuevo con Jeremy Renner al frente del thriller carcelario. Toma buena nota, porque las tres se podrán vera finales de año.

Por otro lado, los fans de la ciencia ficción podrán disfrutar de la temporada 3 de 'Star Trek: Strange New Worlds', con nuevas amenazas intergalácticas para la tripulación del USS Enterprise, incluido un villano que desafía sus principios. Incluye cameos de Rhys Darby y Patton Oswalt y, lo más importante, estará disponible desde el 4 de agosto.

Mientras tanto, los abogados más famosos de la TV (entre ellos Meghan Markle) aterrizan en SkyShowtime el 17 de julio: podrás verlas 9 temporadas de 'Suits'. Te recomendamos que la devores rápido, porque solo unas semanas más tarde se estrena su spin-off, 'Suits LA', que llegará a la plataforma el 28 de agosto.

Y eso no es todo. También hay títulos nuevos y muy potentes que se estrenarán próximamente, como el thriller psicológico 'All Her Fault (Su peor pesadilla)', con Sarah Snook y Dakota Fanning; la aventura trepidante 'Atomic', con Alfie Allen y Samira Wiley; o el enigmático thriller 'The Iris Affair', ambientado en Italia y protagonizado por Niamh Algar y Tom Hollander.

Cine premiado y estrenos exclusivos

Si lo tuyo es el cine, SkyShowtime tampoco decepciona a nadie este 2025. Uno de los platos fuertes es 'Anora', la película que arrasó en la última edición de los Oscar, llevándose cinco estatuillas, incluida la de Mejor Película y Mejor Actriz para Mikey Madison. La historia, que mezcla drama y comedia negra, y ya ha sido aclamada por la crítica internacional, llega a la plataforma el 19 de junio.

El terror tiene su espacio con 'Nosferatu', la nueva versión del clásico dirigida por Robert Eggers, con Bill Skarsgård y Lily-Rose Depp. Esta película, nominada a varios BAFTA y Oscar, se estrena el 4 de agosto y promete ponernos los pelos de punta.

A finales de ese mismo mes, se suma 'The Brutalist', el drama histórico con el que Adrien Brody ganó su segundo Oscar, que explora la vida de un arquitecto que huye de la Europa de posguerra para empezar de nuevo en América. Si estás suscrito a la plataforma, la podrás ver el 30 de agosto.

Y para quienes buscan propuestas familiares, no pueden perder la oportunidad de disfrutar de fenómenos de taquilla como 'Wicked', que se llevó 10 nominaciones a los Oscar y dos estatuillas. Protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, estará disponible en SkyShowtime a partir del 6 de julio.

En definitiva, SkyShowtime tiene claro que este año quiere llegar a todo tipo de espectadores. Hay thrillers, comedias, dramas históricos, cine de autor... y todo con una mezcla muy cuidada entre producciones originales, grandes películas de Hollywood, nuevos contenidos locales y el regreso de series míticas. Si estás buscando algo nuevo que ver, hasta el 30 de junio la plataforma de streaming tiene activo 40% de descuento sobre el precio completo de los planes Estándar o Premium, el cual se podrá disfrutar durante 12 meses.