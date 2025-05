Solo dos días para ver en Max el debut como director de C. Tangana, ganador del Goya al Mejor Documental

Esta semana, Max apuesta por tres historias con personalidad. Entre los estrenos más destacados está La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el aclamado debut como director de Antón Álvarez, conocido artísticamente como C. Tangana, que no solo emociona: le ha valido dos premios en la última edición de los Goya, el de 'Mejor canción original' y 'Mejor película documental'. Por otro lado, también llega una docuserie que reconstruye desde dentro uno de los episodios más tensos y mediáticos del narcotráfico en México, mientras que los nostálgicos de los 80 pueden disfrutar de un retrato honesto y sorprendente del actor Paul Reubens, con confesiones inéditas y material de archivo para dar y tomar.

Las novedades de Max de esta semana (del 19 al 25 de mayo)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 3 novedades que van a llegar a lo largo de esta semana al catálogo de Max:

Culiacanazo: Herederos del narco - jueves 22 de mayo

- jueves 22 de mayo Pee-Wee as Himself - viernes 23 de mayo

- viernes 23 de mayo La guitarra flamenca de Yerai Cortés - sábado 24 de mayo

Culiacanazo: Herederos del narco

El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, las fuerzas federales intentaron capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. La serie reconstruye cronológicamente los hechos de ese día, conocido como el "Jueves negro", cuando la ciudad fue tomada por el crimen organizado en respuesta a ese operativo fallido, desatando una ola de violencia inédita que incluyó enfrentamientos armados, bloqueos y un caos generalizado que puso en jaque la seguridad pública de México. A través de testimonios exclusivos de exmilitares, miembros del crimen organizado, periodistas, víctimas y testigos directos, se analizan las consecuencias políticas, sociales y humanas de este episodio, así como la complejidad del poder narco y el impacto del tráfico de fentanilo en la relación entre México y Estados Unidos.

La docuserie consta de 4 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. El primero está disponible en Max desde hoy mismo, jueves 22 de mayo, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Pee-Wee as Himself

Descubre la vida y carrera de Paul Reubens, el actor y comediante detrás del icónico personaje Pee-wee Herman, quien mantenía una estricta separación entre sus dos identidades y vez permitió que el público conociera su verdadero yo. Con más de 40 horas de entrevistas grabadas antes de su muerte (en 2023) y acceso exclusivo a miles de fotografías y material de archivo, la docuserie narra los orígenes de Reubens en Sarasota, Florida, su formación en el California Institute of the Arts y su paso por el legendario grupo de improvisación The Groundlings. Además, se abordan los momentos más oscuros de su vida: sus arrestos en 1991 y 2002, el impacto devastador que tuvieron en su reputación y cómo la homofobia de la época intensificó la cobertura mediática negativa.

El biopic consta de 2 capítulos y tiene una duración total de 3 horas y 25 minutos. Estará disponible en Max a partir de mañana, viernes 23 de mayo.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Cuando C. Tangana conoció al joven guitarrista flamenco Yerai Cortés, una de las voces más singulares y respetadas tanto por los gitanos tradicionalistas como por los artistas de la nueva ola del flamenco, se quedó fascinado por su virtuosismo. Pero también por su historia familiar, marcada por un secreto que influye profundamente en su música. El documental sigue a Yerai mientras graba un disco junto a C. Tangana, en un viaje que fusiona el flamenco tradicional con elementos contemporáneos, abordando temas que van desde la identidad y la herencia cultural hasta la redención personal.

El documental tiene una duración de 1 hora y 31 minutos. Estará disponible en Max a partir del sábado 24 de mayo.