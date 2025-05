"Solo sirve para acumular polvo": los compradores de Vision Pro se arrepienten de haber comprado el casco de Apple

Cuando ha pasado más de un año desde que Apple lanzó su dispositivo más revolucionario e innovador hasta la fecha, el Apple Vision Pro, los primeros compradores del mismo han expresado, recientemente, su arrepentimiento tras comprar las gafas de realidad mixta de la firma de Cupertino llegando a afirmar que, a pesar del importante coste de las mismas, las tienen guardadas en un cajón.

Recientemente, el medio 'The Wall Street Journal' ha entrevistado a algunos de los primeros propietarios de Apple Vision Pro en Estados Unidos y todos ellos han expresado su arrepentimiento tras pagar 3.500 dólares por un dispositivo que apenas han usado.

Así, en primer lugar, Dustin Fox, agente inmobiliario residenete en Centreville, Virginia afirmó, sin tapujos, sobre su Vision Pro:

Solo está acumulando polvo. Creo que lo he usado cuatro veces en el último año.

Pero Fox, no se quedó ahí, ya que también explicó que una de las razones para no usar el Vision Pro es su excesivo peso, ya que le duele el cuello tras usarlo más de media hora seguida:

Es demasiado pesado. No puedo usarlo más de 20 o 30 minutos sin que me duela el cuello.

Fox finalizó su intervención contando que se planteó vender el Vision Pro, pero no lo hizo porque no conseguirá ni de cerca el preció que pago por él y que se arrepiente muchísimo de haberlo comprado:

La gente estaba emocionada de usarlo. Luego simplemente dejó de funcionar [...]. Me arrepiento muchísimo.

Otra de las primeras compradoras del Vision Pro, Tovia Goldstein le expresó al citado medio una opinión similar acerca de las gafas de realidad mixta de Apple:

Después de 60 minutos, no se puede, simplemente hay que tirarlos. No se los recomendaría a nadie, a menos que seas muy rico y no sepas qué hacer con tu dinero.