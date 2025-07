Con solo una temporada, esta serie de Apple TV+ ha conseguido 23 nominaciones a los premios Emmy

Recientemente, se han anunciado los nominados a los premios Emmy, siendo Apple TV+ uno de los grandes protagonistas al conseguir la friolera cantidad de 81 nominaciones. Entre las nominaciones destacan dos series, Separación y The Studio, la reciente comedia que ha destacado por sus cameos y por haber conseguido un total de 23 nominaciones, superando las 21 que consiguió Ted Lasso en 2021.

The Studio sigue a Matt Remick, el nuevo jefe de un legendario estudio de Hollywood en decadencia. Entre egos desmedidos, caos creativo y presiones corporativas, Matt intenta recuperar la gloria del pasado sin perder la cabeza. Una sátira sobre el mundo del cine, donde el arte y el negocio chocan constantemente.

Una apuesta cara y arriesgada que ha salido bien

The Studio es una comedia que se estrenó en Apple TV+ el pasado mes de marzo y que tuvo éxito desde el primer momento. Humor inteligente, cameos de grandes actores y actrices... etc. De hecho, Apple quería que Tim Cook apareciese en uno de los capítulos, pero la dirección decidió que en su lugar, fuera el CEO de Netflix el elegido.

A medida que la competencia en el sector del streaming se recrudece, Apple TV+ sigue encontrando su sitio. Y lo hace como mejor sabe: apostando por calidad. The Studio ha conseguido resonar tanto entre los espectadores como entre los votantes de la Academia, logrando nominaciones tan importantes como Mejor Comedia y Mejor Actor Principal. Casi nada.

Este reconocimiento no es casualidad. La serie refleja a la perfección la estrategia de Apple: menos cantidad, más calidad. Una fórmula que, a base de contar con los mejores talentos y cuidar cada detalle de producción, empieza a dar sus frutos. The Studio es otro ejemplo de que Apple TV+ ya no es una promesa, sino una realidad que compite —de tú a tú— con los grandes del sector.

Con todo lo que ha conseguido hasta ahora, está claro que The Studio llega a los Emmy con muchas miradas puestas encima. Críticos y fans tienen las expectativas por las nubes, y no es para menos. Si todo va como parece, esto podría ser solo el comienzo de un camino brillante tanto para la serie como para Apple TV+.