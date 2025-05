Tim Cook estuvo a punto hacer un cameo en una de las series más famosas de Apple TV+

Tim Cook, CEO de Apple, estuvo a punto de hacer un cameo en una de las series de comedia más populares y exitosas de Apple TV+. La compañía solicitó su aparición al director, pero él rechazó la oferta. En su lugar, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, realizó un cameo en el episodio 8, titulado Los Globos de Oro, que se lanzó recientemente.

La comedia de Seth Rogen es una sátira del mundo de Hollywood y cada episodio de la serie cuenta una historia diferente sobre el cine. En su primera temporada, ya hemos visto los cameos del CEO de Netflix, Adam Scott, conocido por haber participado en otras series de Apple TV+ como Separación o Loot, o del mismísimo Martin Scorsese.

Una comedia que apunta hacia lo más alto

The Studio es una de las grandes apuestas de Apple TV+ por todo lo que se ha invertido en ella. La comedia cuenta con la participación de grandes actores y actrices y ya ha sido renovada por una segunda temporada cuando aún no ha terminado la primera. Apple quería que Cook apareciera, pero tal y como apuntan desde Business Insider, Seth Rogen no aceptó la oferta.

Rogen le dijo a Business Insider que los ejecutivos de Apple preguntaron si el puesto podría ser ocupado por el CEO de Apple, Tim Cook. "Preguntaron si podíamos usar a Tim Cook en lugar de Ted Sarandos, y dijimos que no". La aparición de Sarandos en una plataforma rival es notable dada la naturaleza inusual de dicha colaboración entre empresas a nivel ejecutivo.

En el octavo episodio de The Studio, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, se representa a sí mismo, pero en una versión satírica. El director de The Continental (empresa en la que se basa la serie), Matt Remick, se encuentra con Sarandos en un baño durante los Globos de Oro, donde Remick expresa confusión sobre la frecuencia con la que los ganadores agradecen a Sarandos durante sus discursos de aceptación.

La negativa de Seth Rogen a que Tim Cook hiciera un cameo en The Studio ha abierto paso a una colaboración inusual entre competidores, con Ted Sarandos participando en la serie de Apple TV+. Este hecho resalta el enfoque satírico de la comedia y la importancia estratégica que tiene The Studio para Apple, destacándose con cameos de grandes figuras de la industria. The Studio está disponible para todos los suscriptores de la plataforma.