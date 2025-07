Premios Emmy 2025: dónde ver las nominadas a mejor serie del año

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences) en Estados Unidos ha dado ya a conocer los nominados a los premios Emmy de este año, uno de los galardones más prestigiosos del mundo de la pequeña pantalla los cuales incluyen tanto programas de variedades o entretenimiento como series, que es lo que nos incumbe.

Este año ha habido varias novedades de peso que habréis de tener en cuenta, pero también encontraremos nombres que os sonarán de otras ediciones, lo que por otra parte atestigua su calidad y cómo esta no ha disminuido con el paso de las temporadas.

Sin más preámbulos, os dejamos con la lista de unas series que se verán las caras el 14 de septiembre, cuando se celebre la gala que anuncie a los ganadores, y dónde verlas en streaming si es que están disponibles en nuestro país.

Los mejores dramas

En lo que respecta a las mejores series dramáticas, HBO Maxse lleva la palma con tres producciones entre las nominadas: The Last of Us, The Pitt (disponible también en Movistar Plus+ dentro del paquete Ficción Total) y The White Lotus. También destaca Apple TV+ con dos contendientes: Separación y Slow Horses. Por su parte, Disney+ suma otras dos con Andor y Paradise, mientras que Netflix cuenta con La diplomática como su única representante en esta categoría.

Comedias

En la categoría de comedia, Disney+ concentra buena parte de las nominaciones gracias a Solo asesinatos en el edificio, The Bear, Colegio Abbott y Lo que hacemos en las sombras (también en HBO Max y completa). Apple TV+ también destaca con Terapia sin filtro y The Studio. HBO Max, además de la serie de los vampiros, compite con Hacks. Netflix se queda únicamente aquí con la nominación de Nadie quiere esto.

Las nominadas a mejor miniserie

Netflix, ahora sí, domina en este apartado con tres series antológicas nominadas: Adolescencia (la intensa miniserie británica de cuatro episodios), es sin duda la que más destaca, seguida por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, con el también nominado Javier Bardem, y Black Mirror, ya una habitual. Disney+ ofrece la intimista Dying for Sex, mientras que HBO Max presenta El pingüino.