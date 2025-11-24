TV
Gracias a esta app puedes ver cientos de canales de TV totalmente gratis tanto en tu PC como en tu televisor
Whale TV+ es un servicio de streaming gratuito que te ofrece 120 canales en directo entre los que destacan Bloomberg Originals, Viajar TV, Red Bull TV y Euronews español y una gran variedad de contenidos bajo demanda
Cada vez hay más plataformas que te ofrecen canales de televisión de forma gratuita y una buena prueba de ello es que hoy te venimos a descubrir un nuevo servicio gratuito de televisión que te ofrece cientos de canales de TV tanto en directo como a la carta y que está disponible tanto vía web como en tu televisor, sea este un Smart TV o no.
Esto es todo lo que nos ofrece Whale TV+
Si hace unas semanas te contamos que la mejor aplicación para ver la televisión gratis en el móvil se había actualizado con 24 nuevos canales, ahora te venimos a hablar de un nuevo servicio de streaming gratuito que te permitirá ver cientos de canales de TV sin tener que pagar ni un céntimo
Se trata de Whale TV+, una plataforma de streaming que igual que Pluto y Tivify te ofrece una gran cantidad de canales FAST ("Free Ad-Supported Streaming Television" o "televisión en streaming gratuita con publicidad") de forma totalmente gratuita. Lógicamente, este servicio se financia con publicidad, así que tendrás que ver algún anuncio de vez en cuando mientras visualizas sus contenidos.
En concreto, Whale TV+ incluye actualmente un total de 120 canales de TV gratuitos de diferentes temáticas como películas y series, documentales, estilo de vida, música, viajes, bricolaje, deportes y noticias, los cuales te pasamos a enumerar a continuación:
Películas y series
Box Cinema
Clic
wedotv Amor: pele selvagem
Todo Novelas
wedotv Amor
Revry LatinX
Somos Novelas
Pelimex
Todo Pasión
Film\&Co
Yu-Gi-Oh!
Cine Friki
Cine Western
a-z B-Flix
a-z Best Classic TV
a-z Western
Grit Judge Nosey
Confess by Nosey
Nosey
AfroLandTV
Filmzie
Brat TV
Afroland Romance
Afroland Nollywood
Afroland Crime
The Red Green Channel
Afroland Family
TidPix
Movie Mania
Afroland Thriller
GenB Movies
Documentales
Bloomberg Originals
Trace Sport Stars
wedotv Big Stories
Afroland Docus
WaterBear
Estilo de vida
Viajar TV
Box Gamers
Play Ibiza
Azteca Internacional
Backstage En Español
Royalworld – Nobleza y Dinastias
Nesting TV
The Boat Show
LatiNation
Bark TV
SKWAD
AWE Plus Whoa!
That was Wild!
Absinthe TV
Just For Laughs
Gags America
ByDesign: Architecture
AllHipHop
Just For Laughs TV
Loop Trivia
Afroland Comedy
WatchMojo
TK Kirkland – March 2025
SHIFT
Afroland African
Afroland Faith
NBT
BEONDTV
Generation Black TV
In Touch +
Música
Box Playlist
Trace Latina
Trace UK
Trace Urban
Owest TV
Party Tyme Karaoke
New Kpop
Viajes
GoUSA TV
Travel & Food TV
INTRAVEL
Drone TV
Travel ON
Bricolaje
123GO!
Ideas En 5 Minutos
Craftsy TV
Comidas y bebidas
NEW KFOOD
Gusto TV
Cooking Panda
Drool
Tasty
crema.tv
Food ON
Deportes
Red Bull TV
AYM Sports
World Poker Tour
Beyond The Score
FUEL TV
World Billiards TV
PLL Network
Billiards TV
ACL Cornhole TV
Moonball Sports TV
DFB Play TV
SportOutdoor.TV
Deportes de motor
Motor Vision
Racer International
Powersports World
MTRSPT1
MotoRRacing
NHRA TV
Noticias
Euronews español
France 24 español
NEGOCIOS TV
Comercio TV
Bloomberg TV+
TRT World
France 24 fast English
Newsmax NTD
OAN Plus
Alaraby News
Slow TV
NOMADLife.tv
time2Rlx
Deluxe Lounge HD
Debes tener en cuenta que estos canales están disponibles en diferentes idiomas y aunque el inglés es la lengua predominante, también podrás encontrar canales en español.
Además del visionado en directo de estos canales, Whale TV+ te permite acceder a una gran variedad de contenidos de los mismos en cualquier momento tanto desde su página web como desde tu televisor, ya que está disponible tanto en las tiendas de aplicaciones de las Smart TV de Samsung y LG como en la Google Play Store de Google TV, en la App Store de los Apple TV y también en los dispositivos Fire TV de Amazon.
Otra de las ventajas de Whale TV+ es que no tendrás que registrarte para empezar a disfrutar de todos sus contenidos, ya que basta con que entres en su web o en una de sus apps para comenzar a ver los canales que te interesen.
