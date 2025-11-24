Acceso

Gracias a esta app puedes ver cientos de canales de TV totalmente gratis tanto en tu PC como en tu televisor

Whale TV+ es un servicio de streaming gratuito que te ofrece 120 canales en directo entre los que destacan Bloomberg Originals, Viajar TV, Red Bull TV y Euronews español y una gran variedad de contenidos bajo demanda

La página principal de Whale TV+ en su versión webPropio
David Freire
Cada vez hay más plataformas que te ofrecen canales de televisión de forma gratuita y una buena prueba de ello es que hoy te venimos a descubrir un nuevo servicio gratuito de televisión que te ofrece cientos de canales de TV tanto en directo como a la carta y que está disponible tanto vía web como en tu televisor, sea este un Smart TV o no.

Esto es todo lo que nos ofrece Whale TV+

Si hace unas semanas te contamos que la mejor aplicación para ver la televisión gratis en el móvil se había actualizado con 24 nuevos canales, ahora te venimos a hablar de un nuevo servicio de streaming gratuito que te permitirá ver cientos de canales de TV sin tener que pagar ni un céntimo

Se trata de Whale TV+, una plataforma de streaming que igual que Pluto y Tivify te ofrece una gran cantidad de canales FAST ("Free Ad-Supported Streaming Television" o "televisión en streaming gratuita con publicidad") de forma totalmente gratuita. Lógicamente, este servicio se financia con publicidad, así que tendrás que ver algún anuncio de vez en cuando mientras visualizas sus contenidos.

En concreto, Whale TV+ incluye actualmente un total de 120 canales de TV gratuitos de diferentes temáticas como películas y series, documentales, estilo de vida, música, viajes, bricolaje, deportes y noticias, los cuales te pasamos a enumerar a continuación:

Películas y series

  • Box Cinema

  • Clic

  • wedotv Amor: pele selvagem

  • Todo Novelas

  • wedotv Amor

  • Revry LatinX

  • Somos Novelas

  • Pelimex

  • Todo Pasión

  • Film\&Co

  • Yu-Gi-Oh!

  • Cine Friki

  • Cine Western

  • a-z B-Flix

  • a-z Best Classic TV

  • a-z Western

  • Grit Judge Nosey

  • Confess by Nosey

  • Nosey

  • AfroLandTV

  • Filmzie

  • Brat TV

  • Afroland Romance

  • Afroland Nollywood

  • Afroland Crime

  • The Red Green Channel

  • Afroland Family

  • TidPix

  • Movie Mania

  • Afroland Thriller

  • GenB Movies

Documentales

  • Bloomberg Originals

  • Trace Sport Stars

  • wedotv Big Stories

  • Afroland Docus

  • WaterBear

Estilo de vida

  • Viajar TV

  • Box Gamers

  • Play Ibiza

  • Azteca Internacional

  • Backstage En Español

  • Royalworld – Nobleza y Dinastias

  • Nesting TV

  • The Boat Show

  • LatiNation

  • Bark TV

  • SKWAD

  • AWE Plus Whoa!

  • That was Wild!

  • Absinthe TV

  • Just For Laughs

  • Gags America

  • ByDesign: Architecture

  • AllHipHop

  • Just For Laughs TV

  • Loop Trivia

  • Afroland Comedy

  • WatchMojo

  • TK Kirkland – March 2025

  • SHIFT

  • Afroland African

  • Afroland Faith

  • NBT

  • BEONDTV

  • Generation Black TV

  • In Touch +

Música

  • Box Playlist

  • Trace Latina

  • Trace UK

  • Trace Urban

  • Owest TV

  • Party Tyme Karaoke

  • New Kpop

Viajes

  • GoUSA TV

  • Travel & Food TV

  • INTRAVEL

  • Drone TV

  • Travel ON

Bricolaje

  • 123GO!

  • Ideas En 5 Minutos

  • Craftsy TV

Comidas y bebidas

  • NEW KFOOD

  • Gusto TV

  • Cooking Panda

  • Drool

  • Tasty

  • crema.tv

  • Food ON

Deportes

  • Red Bull TV

  • AYM Sports

  • World Poker Tour

  • Beyond The Score

  • FUEL TV

  • World Billiards TV

  • PLL Network

  • Billiards TV

  • ACL Cornhole TV

  • Moonball Sports TV

  • DFB Play TV

  • SportOutdoor.TV

Deportes de motor

  • Motor Vision

  • Racer International

  • Powersports World

  • MTRSPT1

  • MotoRRacing

  • NHRA TV

Noticias

  • Euronews español

  • France 24 español

  • NEGOCIOS TV

  • Comercio TV

  • Bloomberg TV+

  • TRT World

  • France 24 fast English

  • Newsmax NTD

  • OAN Plus

  • Alaraby News

Slow TV

  • NOMADLife.tv

  • time2Rlx

  • Deluxe Lounge HD

Debes tener en cuenta que estos canales están disponibles en diferentes idiomas y aunque el inglés es la lengua predominante, también podrás encontrar canales en español.

Además del visionado en directo de estos canales, Whale TV+ te permite acceder a una gran variedad de contenidos de los mismos en cualquier momento tanto desde su página web como desde tu televisor, ya que está disponible tanto en las tiendas de aplicaciones de las Smart TV de Samsung y LG como en la Google Play Store de Google TV, en la App Store de los Apple TV y también en los dispositivos Fire TV de Amazon.

Otra de las ventajas de Whale TV+ es que no tendrás que registrarte para empezar a disfrutar de todos sus contenidos, ya que basta con que entres en su web o en una de sus apps para comenzar a ver los canales que te interesen.

