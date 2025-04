'The Grand Tour' ha estrenado nuevo programa, con una importante ausencia

El 13 de septiembre de 2024 fue una fecha triste para los amantes del mundo del automovilismo, y más para aquellos que gustaban de ver producciones destinadas a la televisión sobre vehículos a cuatro ruedas, y es que esa fue la fecha en la que The Grand Tour emitió su último episodio, titulado La última, para el camino, disolviéndose además la sociedad formada por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, conocida como Chump and Sons (de Chump por Clarkson, Hammond Und May Productions, presumiblemente).

Si bien es cierto que los tres y carismáticos presentadores han seguido haciendo cosas después, e incluso mientras, aunque por separado, nada es lo mismo que verles juntos tirándose pullas, algo que nos propone un nuevo programa recién estrenado en Prime Video, pero con una importante salvedad.

No están todos los que son, pero sí son todos los que están

The Not Very Grand Tour, como lo habíamos conocido hasta ahora, o El Gran Tour... pero menos como lo podéis encontrar ya disponible en Prime Video en España, es el nuevo especial de automovilismo protagonizado por Richard Hammond y James May; sí, con la más que notable ausencia de Clarkson, al menos en lo que a nuevo metraje se refiere.

Y es que El Gran Tour... pero menos no es sino una serie de cuatro especiales retrospectivos los cuales han comenzado a emitirse recientemente, donde Hammond y May, desde un hangar lleno de coches, reviven los mejores momentos de The Grand Tour. Los episodios repasan desde carreras épicas hasta pruebas de hiperdeportivos y motores de combustión interna, pero la ausencia de Jeremy Clarkson en los segmentos grabados recientemente es evidente.

Entretenido, no obstante, pues las anécdotas que rodean a todos y cada uno de los programas de la serie madre son dignas de conocerse e involucran no solo al trío protagonista, sino a muchos otros miembros del equipode producción.

¿A qué se dedica Clarkson actualmente?

Jeremy Clarkson sigue enfocado en La granja de Clarkson, cuya nueva temporada se estrenará en exclusiva en Prime Video este mes de mayo. Además, gestiona su pub, The Farmer's Dog, y su granja en los Cotswolds, donde produce cerveza y vende productos agrícolas.