Ni 'The Last of Us' ni 'Fallout', el bombazo postapocalíptico que debes ver tiene unos cuantos años

Hace ya más de 10 años, las novelas de Kass Morgan sirvieron de inspiración a Jason Rothenberg para crear uno de los títulos más destacados de la ciencia ficción televisiva de los últimos tiempos. Al principio, esta producción de CW Network comienza como un drama juvenil con tintes de supervivencia, pero poco a poco da un impresionante giro hacia un thriller futurista mucho más adulto, con dilemas morales complejos y conflictos políticos, sociales y filosóficos. Además, es la típica serie que mata personajes importantes sin avisar, algo que a mí me fascina, porque nunca sabes cómo puede terminar el episodio.

En cuanto a su recepción, tiene un 93% de aceptación de los críticos en la web de reseñas Rotten Tomatoes, y aunque los espectadores de a pie no consideran que merezca una puntuación tan elevada, también convence al 67% de la audiencia. En otras plataformas de referencia, como IMDb, los usuarios le dan una nota de 7,5 sobre 10, y estuvo nominada varios años consecutivos a los Premios Saturn, aunque en ninguna ocasión consiguió llevarse la estatuilla de 'Mejor serie de ciencia-ficción'. Te vas a enganchar con toda seguridad si te gustan las series tipo 'Battlestar Galactica', 'The Walking Dead' o 'The 3%', ya lo verás.

¿Matarías a unos pocos por salvar a muchos?

Después de que una guerra nuclear destruyera casi toda la vida en la Tierra, los únicos supervivientes humanos viven en una estación espacial llamada "El Arca", formada por la unión de varias estaciones internacionales. 97 años después del desastre, los recursos en el espacio se agotan y las estrictas leyes del Arca condenan incluso delitos menores con la muerte o el encarcelamiento. Ante la imposibilidad de seguir manteniendo a toda la población, los líderes de la estación toman una decisión drástica: enviar a 100 jóvenes delincuentes a la superficie terrestre para comprobar si el planeta es habitable de nuevo.

Al llegar, los jóvenes descubren que no están solos: existen otros grupos humanos que sobrevivieron al apocalipsis, como los terrestres (Grounders), los montañeses (habitantes de Mount Weather) y tribus salvajes, por no hablar de que la naturaleza ha cambiado profundamente y están rodeados de peligros ocultos. Por ello, lo que parecía una simple misión de exploración, se acaba convirtiendo en una lucha por el territorio, el poder y la supervivencia. A lo largo de las temporadas, la serie toca temas de liderazgo y sacrificio, dilemas morales y existenciales, y la reconstrucción de la civilización en un entorno hostil y cambiante.

Hay series que no pasan de moda, por mucho tiempo que pase, y 'Los 100' es una de ellas. Si cuentas con una suscripción a Netflix estándar o premium, podrás acceder a ella sin problema; en caso de tener el plan estándar con anuncios, las restricciones de licencia te impedirán verla. En total, son 7 temporadas y 100 capítulos clavados de unos 42 minutos cada uno, así que probablemente estés entretenido unos cuantos meses.