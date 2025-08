No es 'The White Lotus', pero este retiro de lujo con Nicole Kidman también acaba como el rosario de la aurora

¿Qué pasa cuando metes en una coctelera a una actriz de la talla de Nicole Kidman, una novela de suspense de Liane Moriarty y un retiro aislado del mundo que promete cambiar tu vida? Ya te lo decimos nosotros: te sale esta serie de los creadores de 'Big Little Lies' y 'The Undoing', que aquí se divierten jugando con el espectador, sumergiéndolo en una atmósfera cada vez más incómoda. Eso sí, no es una serie que deje indiferente: o entras en el juego, o te saca en el segundo episodio.

Además de Kidman, el reparto es de los que no se ven todos los días: Luke Evans, Christine Baranksi, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Bobby Cannavale o Murray Bartlett, entre muchos otros, uno con su movida interna a cuestas. En la web de reseñas Rotten Tomatoes no acabó de enamorar a la crítica (ronda el 52% de aprobación), pero el público fue algo más generoso en las plataformas de FilmAffinity e IMDb, donde aguanta el tipo con casi un 6/10 y 7/10, respectivamente. Como dato curioso, la serie se rodó en Australia durante la pandemia, y todo el equipo convivió en una especie de burbuja sanitaria, lo que al parecer potenció el ambiente de encierro emocional que se transmite desde la primera escena.

Nueve desconocidos, un paraíso natural y una promesa de curación que no sale como esperaban

Nueve personas que no se conocen de nada, y que además son totalmente diferentes entre sí, coinciden en un lujoso retiro de bienestar (en la primera temporada, en plena naturaleza en los bosques de California; en cambio, la segunda traslada la acción a un resort de montaña en lo Alpes suizos) alejado de la civilización. Pero, ¿por qué han decidido acudir allí? Simplemente, porque este lugar promete una transformación radical en apenas 10 días, algo que les hace verdadera falta por el peso que cargan por dentro: algunos buscan paz, otros solo silencio, pero todos tienen traumas recientes o heridas antiguas que arrastran del pasado.

La encargada de llevar a cabo esta transformación es Masha (Nicole Kidman), la directora del centro, una mujer misteriosa con un pasado turbio y un extraño acento ruso que dice saber exactamente qué necesitan, pero utiliza métodos poco ortodoxos. Casi experimentales, podría decirse. De esta forma, lo que parecía una escapada espiritual con masajes, jugos verdes y meditación, pronto se convierte en una experiencia intensa e impredecible. A medida que pasan los días, los límites entre sanación y manipulación empiezan a difuminarse, y cada uno de los huéspedes se ve obligado a enfrentarse a sus miedos más profundos. Y, cuanto más se dejan llevar, más difícil es saber si están sanando o perdiéndose del todo.

Si, como yo, te obsesionaste con todas y cada una de las temporadas de The White Lotus y ahora sientes un vacío existencial, quizás 'Nine Perfect Strangers' sea tu cura hasta que saquen la cuarta temporada. Para comprobarlo, solo necesitas una suscripción a Prime Video, la plataforma de Amazon, y tener el tiempo suficiente para disfrutar de sus 2 temporadas y 16 capítulos, cada uno de unos 45-55 minutos de duración. No se puede considerar una serie antológica al uso, pero cada entrega cambia por completo el grupo de huéspedes y la localización.