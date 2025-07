Entre triángulos amorosos y juegos de seducción: los dos estrenos que darán que hablar en Prime Video

Esta semana sube la temperatura en Prime Video, y no solo por el calor que nos está metiendo en el cuerpo el mes de julio. Después de estrenar hace unos días el spin-off de Bosch, la mítica serie policiaca, así como los nuevos episodios de Good Boy, la plataforma dice adiós a una de las series juveniles más seguidas de los últimos años: El verano que me enamoré, que estrena su tercera y última temporada. Además, aterriza un thriller mexicano donde no faltan las estafas, protagonizado por Diego Boneta, quien firmó su mejor interpretación hace unos años, cuando dio vida a su Luis Miguel en su serie biográfica.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 14 al 20 de julio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 2 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

El verano que me enamoré (Temporada 3) - miércoles 16 de julio

- miércoles 16 de julio Juegos de seducción - viernes 18 de julio

El verano que me enamoré (Temporada 3)

Cada verano, Belly Conklin (Lola Tung) viaja con su familia a Cousins Bech, a la casa de la playa de unos amigos cercanos, donde vuelve a reencontrarse con los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher. A medida que crecen, esa relación de amistad llena de complicidad, recuerdos y emociones a flor de fiel, evoluciona hacia un triángulo amoroso difícil de resolver. A lo largo de las dos primeras temporadas, la trama explora el despertar del primer amor, el crecimiento personal, la transición de la adolescencia a la adultez y la nostalgia característica del verano.

En esta tercera y última temporada, Belly está a punto de terminar su penúltimo año universitario y tiene planes de boda con Jeremiah (Gavin Casalegno), su actual pareja y compañero de vida, a quien considera su alma gemela. Sin embargo, cuando Conrad (Christopher Briney) -su primer amor- regresa, vuelven a florecer viejos sentimientos y muchas dudas, dejando a Belly nuevamente dividida entre los dos hermanos Fisher. A punto de enfrentar la adultez, deberá decidir definitivamente a cuál de los dos pertenece su corazón, tomando decisiones arriesgadas y marcando el fin de una etapa para siempre.

Esta temporada consta de 11 capítulos, con una duración de entre 45 y 60 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en Prime Video a partir de mañana, miércoles 16 de julio, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Juegos de seducción

Sebastián (Diego Boneta), un apuesto y carismático estafador, se dedica a seducir a mujeres adineradas en México, infiltrándose en sus vidas hasta lograr apoderarse de su fortuna y luego desaparecer sin dejar rastro. Pero esta operación no la realiza solo, cuenta con la ayuda de su cómplice y mejor amigo Maclo (Alejandro Speitzer), con quien lleva años perfeccionando este arte. Cuando está a punto de retirarse de este peligroso juego de engaños, aparece Carolina (Martha Higareda), una mujer inteligente y magnética que despierta emociones en Sebastián que durante mucho tiempo creyó olvidadas.

A medida que Sebastián y Maclo intentan ejecutar su golpe más ambicioso, se ven envueltos en una trama mucho más oscura de lo previsto: Carolina está casada con Ángel (Alberto Guerra), un poderoso y peligroso empresario que tiene un carácter impredecible, y cuyas decisiones rozan los límites de la obsesión y la violencia. De esta forma, lo que inicialmente parecía ser un engaño más, acaba tornando en un peligroso juego de traiciones cruzadas, donde los papeles de víctima y verdugo pueden invertirse sin previo aviso. Y Sebastián se encuentra atrapado entre el amor verdadero y su instinto de supervivencia.

La película tiene una duración de 1 hora y 58 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir del viernes 18 de julio.