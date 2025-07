Jennifer Love Hewitt se va de la lengua y da pistas del final de la nueva 'Sé lo que hicisteis el último verano'

La saga Sé lo que hicisteis el último verano tiene ya solera, con una primera entrega estrenada en 1997 que supo captar la atención del público juvenil, y una tercera, y última hasta la fecha, lanzada directamente en el todavía usado formato DVD en 2006.

Este 18 de julio, en pleno verano como no podía ser de otra forma, asistiremos a nuestra sala de cine preferida para ver una nueva entrega 19 años después, con varios de los intérpretes originales repitiendo su papel en lo que es tanto un guiño como un recurso narrativo válido, si se trata adecuadamente.

Julie James al habla

Jennifer Love Hewitt es uno de esos actores que repite (Freddie Prinze Jr. es el otro), y recientemente ha concedido una entrevista en la que nos ha dado pistas sobre el final de la continuación que está a punto de estrenarse; y de hecho casi nos desvela más de la cuenta.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Hewitt afirma que el final de la película es "bastante impactante" y que supone "un gran giro". La actriz reconoce que cuando leyó el guion por primera vez, se quedó boquiabierta, pero también matiza que, tras revisar las películas anteriores antes de rodar la nueva, el desenlace "tenía sentido". Y aunque no quiso concretar más, confirmó que el entrevistador acertó cuando le preguntó si había una conexión específica con una escena de una de las películas previas.

Todo apunta, por tanto, a que el final no solo será sorprendente, sino que estará directamente vinculado a la continuidad de la saga, quizás rescatando elementos o cabos sueltos del pasado. Si bien se cuidan mucho de no hacer spoilers, las palabras de Hewitt alimentan la expectación ante una historia que, al parecer, no solo actualiza, sino que remata temas pendientes.

Más que palabras

Además, la actriz confirmó que su icónica frase, "¿A qué estás esperando, eh?", también estará presente, aunque en un contexto completamente distinto. "No fue un simple guiño", aseguró, "tiene un sentido nuevo en esta historia, y me encanta dónde se sitúa". Tal es el cariño que le tiene a la frase, que hasta sus hijos se la repiten por casa, según bromeó durante la entrevista.