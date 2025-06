Uno de los Samsung Galaxy A más vendidos de los últimos años se actualiza a One UI 7 con Android 15 en Europa

Samsung ya ha comenzado a desplegar el parche de seguridad de junio de 2025 en 5 de sus terminales de la familia Galaxy, pero mientras tanto sigue actualizando otros modelos más antiguos de todo el mundo con la última versión estable de su capa de personalización basada en Android 15, One UI 7.

Una buena prueba de ello es que después de lanzar la actualización a One UI 7 en los Samsung Galaxy A34 5G de Corea del Sur hace apenas unos días, ahora el gigante surcoreano ha empezado a liberarla también en los modelos del continente europeo.

One UI 7 y Android 15 aterrizan en los Samsung Galaxy A34 5G de la Unión Europea

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, la compañía de Suwon ha comenzado a desplegar la actualización final a One UI 7 con Android 15 en los Samsung Galaxy A34 5G de todos los países de Europa y así este nuevo software ya ha empezado a llegar a los modelos de España, Francia, Irlanda, Portugal, República Checa, Serbia, Montenegro, Polonia, Eslovenia, Suiza o el Reino Unido.

Esta nueva actualización de software aterriza en los Galaxy A34 5G del continente europeo con la versión de firmware A346BXXU9DYE7, tiene un tamaño de descarga de unos 3,5 GB, así que asegurate de tener espacio de almacenamiento libre en tu terminal antes de descargarla, e incluye el parche de seguridad de abril de 2025 en lugar del más actual, el correspondiente al mes de junio.

Obviamente, esta nueva actualización del sistema también trae a los Samsung Galaxy A34 5G de la Unión Europea todas la novedades de One UI 7, entre las cuales debemos destacar una interfaz bastante rediseñada con nuevos iconos de aplicaciones, nuevos widgets y una nueva pantalla de bloqueo más personalizables, un nuevo icono de batería en la barra de estado y unas animaciones y transiciones más suaves y nuevas funcionalidades como "Now Bar", una nueva característica de One UI que te muestra información relevante en tiempo real en la pantalla de bloqueo.

Te recordamos que el Samsung Galaxy A34 5G salió al mercado a principios del 2023 con One UI 5.1 y Android 13, a finales de ese mismo año se actualizó a Android 14 con One UI 6.0 y, tras recibir One UI 7 con Android 15, se espera que le llegue One UI 8 con Android 16 antes de que acabe el año.

Si tienes un Samsung Galaxy A34 5G y quieres comprobar si ya te ha llegado esta nueva actualización del sistema, simplemente accede al menú de Ajustes de tu smartphone y entra en la sección Actualización de software. Una vez que ya la tengas disponible, podrás aplicarla en tu terminal tocando en el botón Descargar e instalar.