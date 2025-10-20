Vodafone recupera una de sus mejores promociones: regala 2 meses de YouTube Premium y 4 de Audible

Vodafone ha relanzado una de sus promociones más destacadas. La operadora roja vuelve a regalar 2 meses de YouTube Premium y 4 meses de Audible para sus clientes con líneas móviles (tanto en solo móvil con de fibra y móvil). Dicha promoción ya estuvo disponible hasta el reciente 31 de agosto, ahora se rescata.

Para obtener las suscripciones gratuitas de YouTube Premium y Audible, tienes que ser un cliente de Vodafone con una línea móvil. Ojo, si, por ejemplo, tienes una tarifa de fibra y móvil con varias líneas móviles, puedes canjear la promoción tantas veces como líneas móviles tengas disponibles. Cada activación, YouTube y Audible, funciona por separado. A continuación te mostramos paso a paso a pasa cómo obtener la suscripción gratuita con cada una.

Cómo conseguir los 2 meses de YouTube Premium gratis

Entra en Vodafone Entretenimiento

Introduce el número de teléfono de la línea móvil

de la línea móvil Sigue los pasos indicados

Básicamente, se te enviará un código PIN por SMS. Mediante este podrás canjear la promoción. Eso sí, hay dos condiciones:

No tener restricciones por pagos a terceros

La cuenta de YouTube en la que actives Premium no puede haber usado antes YouTube Premium

Ojo, cuando activas este servicio, tras el periodo de prueba de 2 meses, si no cancelas la suscripción, se te cobrará 11,99 euros cada mes en Vodafone. Es el precio que cuesta YouTube Premium y, al incluirse esta suscripción en tu tarifa mediante una única factura, la recibirás junto a tu plan móvil o de fibra con móvil. No obstante, puedes cancelar la suscripción a YouTube Premium cuando quieras.

YouTube Premium es la versión de pago de YouTube. Por ello, incluye diversas ventajas, entre las que destacan los vídeos sin publicidad, la descarga de contenidos para ver sin conexión o la inclusión de YouTube Music, su plataforma de streaming musical.

Cómo conseguir los 4 meses de Audible gratis

Por otro lado, tenemos a Audible, que permite acceder a más de 90.000 contenidos entre audiolibros y pódcast. Además, esta vez hablamos de 4 meses de prueba gratuita, no 2.

Así puedes conseguir los 2 meses gratuitos de Audible con Vodafone:

Entra en Vodafone Entretenimiento

I ntroduce el número de teléfono de tu línea móvil

de tu línea móvil Sigue los pasos para completar el proceso

Lo bueno de Audible es que estos 4 meses pueden canjearse incluso en una cuenta que ya se ha suscrito anteriormente a la plataforma. Eso sí, si la suscripción se encuentra activa, entonces deberás esperar a que termine.