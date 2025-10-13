MásOrange y Vodafone crean la mayor empresa de fibra óptica de España: así es PremiumFiber

MasOrange, Vodafone España y el fondo soberano GIC han presentado PremiumFiber, la nueva marca con la que operará la mayor red de fibra del país. El proyecto reúne bajo una sola entidad más de 12 millones de hogares y cerca de 5 millones de clientes, consolidando la infraestructura de fibra más extensa de España.

PremiumFiber funcionará como una joint venture que agrupa los activos de fibra de los grupos de telecomunicaciones MasOrange (58%), Vodafone España (17%) y el fondo soberano GIC (25%). Esta alianza da lugar a una entidad que gestionará la red más extensa del país. Eso sí, ambos grupos seguirán gestionando sus líneas, la compañía se limitará a ser su socio de preferencia.

Así será el nuevo gigante español de fibra

Así es el logo de PremiumFiber PremiumFiber

El plan tecnológico de PremiumFiber contempla una adopción acelerada de la tecnología XGSPON, una evolución de la actual GPON que multiplica por diez la velocidad de las conexiones y reduce significativamente la latencia.

Además, la compañía promete ofrecer "ventajas sustanciales" a los clientes de MásOrange y Vodafone, con una "calidad VIP" que, según indican, ofrecerá la conexión más fiable y estable del mercado, junto a mayor velocidad para todos los dispositivos, baja latencia y los estandartes más altos de seguridad. También promete cumplir los criterios ESG más elevados, para optimizar el consumo energético del FTTH y que su red gaste menos.

La dirección de la nueva compañía estará a cargo de Blanca Ceña, ex-CEO de Vantage Towers y con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones en Vodafone. Su liderazgo se apoyará en un equipo técnico y ejecutivo formado por perfiles provenientes de Euskaltel, MásMóvil, Orange, TOTEM y Vodafone.

Blanca Ceña será su CEO PremiumFiber

El lanzamiento de PremiumFiber depende de las autorizaciones regulatorias pertinentes, pero el cierre de la operación se prevé para el cuarto trimestre de 2025. Según su CEO, Blanca Ceña, “PremiumFiber nace para acelerar la transformación digital de España, combinando escala, innovación y eficiencia energética”.