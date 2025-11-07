Will Byers y Vecna, protagonistas de los 5 primeros minutos de 'Stranger Things 5', disponibles en YouTube

Es este mes. Stranger Things inicia al fin su conclusión en tan solo unos días después de llevar con nosotros desde 2016. La historia de Hawkins, sus habitantes y el mundo Del Revés promete concluir de forma épica, pero no sabemos si podremos esperar hasta el 26 de noviembre, fecha en la que el primer bloque de episodios se estrenará en Netflix.

Algunos ya han tenido la fortuna de verlos, de hecho, pues recientemente ha tenido lugar la premiere en el TCL Chinese Theater en Los Ángeles, California, pero el común de los mortales tendremos que conformarnos con los cinco primeros minutos del primer episodio de Stranger Things 5.

Así comienza 'Stranger Things 5'

No sabemos si para calmar nuestras ansias o para provocarnos todavía más, Netflix ha tenido a bien subir a YouTube precisamente eso, en un fragmento que nos lleva de vuelta a 1983, cuando el pueblo de Hawkins se vio sacudido por la misteriosa desaparición de Will Byers.

El primer episodio, titulado en versión original The Crawl, abre en el bosque del Mundo del Revés, con el joven Will solo, aterrado y escondido en una improvisada fortaleza mientras un inquietante sonido anuncia el regreso de una amenaza conocida. Poco después, la escena conecta con el momento en que Vecna entra en acción, dejando claro que su vínculo con Will será esencial en esta última temporada.

Los hermanos Duffer ya habían adelantado que la quinta entrega empezaría sin preámbulos, lanzando al espectador directamente a la acción. Ross Duffer explicaron en una entrevista que "esta temporada arranca a toda velocidad. No hay introducción a sus vidas normales; ya no queda nada de normalidad en Hawkins".

Por su parte, Matt Duffer añadió que "la ciudad está bajo vigilancia, sus movimientos están restringidos y hay cámaras por todas partes. Así que, aunque intenten seguir con sus rutinas, todo ha cambiado para siempre".

También habrá serie animada

El Día de Stranger Things, celebrado el 6 de noviembre, dejó otro anuncio importante: Stranger Things: Relatos del 85, una serie animada ambientada en el invierno de 1985 que se estrenará en 2026. Situada entre la segunda y la tercera temporada, narrará una historia paralela dentro del mismo universo, con un tono más libre y un estilo visual completamente distinto.

Según Ross Duffer, la animación permitirá "explorar aspectos imposibles de mostrar en imagen real", mientras que su creador, Eric Robles, promete que "capturará la magia de Hawkins de una nueva forma". En su versión original, contará con las voces de Brooklyn Davey Norstedt, Jolie Hoang-Rappaport, Luca Diaz, Elisha Williams, Braxton Quinney, Ben Plessala y Brett Gipson.