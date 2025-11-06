Así es 'Stranger Things: Relatos del 85', el spin-off animado que sucede entre las temporadas 2 y 3 de la serie

6 de noviembre, la fecha en la que los fans más acérrimos de Stranger Things tienen marcada en el calendario tanto por ser la fecha en la que Will Byers desapareció sin, aparentemente, dejar rastro, como por celebrarse el Día de Stranger Things, precisamente por lo anteriormente citado.

Un día propicio para descubrir las novedades relativas a una saga cuya historia principal se acerca lenta pero inexorablemente hacia su final, aunque siempre quedarán historias por contar, como la de Stranger Things: Relatos del 85, un spin-off animado con el que conocer un poco más a los habitantes, ya sean de Hawkins o del Mundo del Revés.

Fecha de estreno

La nueva serie llegará a Netflix en 2026 y está ambientada entre la segunda y la tercera temporada de la ficción original. Es decir, no se trata de una precuela ni de una continuación, sino de una historia paralela dentro del mismo universo, con un tono más libre y un estilo visual completamente diferente gracias a la animación.

Según la sinopsis oficial, la acción se sitúa en el invierno de 1985, cuando los protagonistas de Hawkins deben enfrentarse a nuevos monstruos y resolver un misterio paranormal que amenaza su ciudad.

La imaginación es el límite

El propio Ross Duffer ha asegurado que la animación permitirá explorar aspectos imposibles de mostrar en la serie de imagen real: "Con la animación no hay límites, Eric y su equipo pueden volverse locos… y lo han hecho". Por su parte, Eric Robles, desarrollador de esta reimaginación, promete que Relatos del 85 "capturará la magia de Hawkins de una nueva forma", invitando al espectador a "coger la linterna y la mochila" para una aventura diferente pero igualmente nostálgica.

Reparto de voces

El reparto de voces en su versión original está encabezado por Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha "EJ" Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will y Brett Gipson como Hopper. También participarán Odessa A'zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips.