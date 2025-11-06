Primer vídeo del reboot de 'Scrubs': así lucen sus protagonistas 15 años después

Parece casi que fue ayer cuando terminábamos de ver Scrubs, la famosa comedia de situación desarrollada principalmente en el Hospital Sagrado Corazón, pero también en las inmediaciones de este, algún que otro bar ocasional y el piso compartido por J.D. y Turk.

Sin embargo, la serie creada por Bill Lawrence, a quien también le debemos Ted Lasso o la más reciente Terapia sin filtro, por citar tan solo unas pocas, terminó hace más de 15 años, y desde entonces, y quizás fuera por esa temporada final tan diferente y que no convenció a sus seguidores, se ha venido hablando de un reboot, o una continuación.

El celebrado regreso

Unos rumores que se materializaron oficialmente este mismo verano, y que desde entonces, además de ponerse fecha, el 25 de febrero de 2026, no ha hecho sino agregar intérpretes a un reparto lleno de caras conocidas.

Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke fueron los primeros en confirmar su regreso como J.D., Turk y Elliot, respectivamente, con Judy reyes, alias Carla Espinosa sumándose poco después al elenco. Ahora y gracias al primer vídeo del revival (así lo llaman ellos oficialmente) podemos ver que no serán los únicos.

El clip, publicado en las redes de ABC Studios así como en las de la propia serie, celebra el inicio del rodaje mostrando a parte del equipo de nuevo entre los pasillos del hospital, en una mezcla de reencuentro y nostalgia.

En el vídeo, además de los protagonistas ya mencionados, aparecen Robert Maschio, inolvidable como El Todd, y Phill Lewis, quien interpretaba al excéntrico Hooch. Ambos se muestran tan solo unos segundos, con Maschio, como es habitual en su personaje, chocando los cinco. Ahora queda ver quién más ha vuelto a ponerse el pijama así como conocer a los nuevos internos, que seguro los habrá.

Similar, pero diferente

Aunque la trama del reboot se mantiene bajo secreto, Bill Lawrence ha adelantado que no será un simple homenaje, sino una "reinvención moderna con alma de comedia clásica", ambientada en un nuevo hospital universitario en el que J.D. y Turk ejercerán como mentores de una nueva generación de médicos residentes.