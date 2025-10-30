Netflix muestra el primer avance de la quinta temporada de Stranger Things, la última de la serie

La plataforma de streaming Netflix ha presentado el tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, ofreciendo a los fans un adelanto lleno de intensidad y promesas dramáticas. Con una duración cercana a los tres minutos, el avance muestra una producción cargada de efectos especiales impresionantes y momentos que prometen conmover al público. La narrativa se desarrollará en el otoño de 1987, con Hawkins sumida en un ambiente de tensión y restricciones. Los protagonistas se enfrentarán a su misión más desafiante hasta la fecha: encontrar y eliminar a Vecna, el villano cuya presencia amenaza con destruir su mundo.

En las imágenes se puede ver a Eleven (Millie Bobby Brown) en un estado completamente guerrero, decidida a proteger a su familia elegida, y a Will (Noah Schnapp) advirtiendo que la temporada “comienza con una velocidad vertiginosa”, con todos los personajes unidos por un mismo objetivo.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, han anticipado que esta será la temporada más ambiciosa del proyecto, comparable (en sus palabras) “a ocho películas de gran presupuesto”. El equipo de producción invirtió un año completo de rodaje y acumuló más de 650 horas de metraje para construir el cierre de la historia.

Según la sinopsis oficial, el Gobierno impone una cuarentena militar en Hawkins mientras busca intensamente a Eleven, obligándola a permanecer oculta. La amenaza de Vecna vuelve a cernirse sobre la ciudad, anticipando una confrontación final más peligrosa que cualquier otra anterior. Los títulos de los episodios (entre ellos “The Crawl”, “The Vanishing of [censored]” y “The Turnbow Trap”) apuntan a una trama compleja, llena de giros y misterios que marcarán el desenlace de la serie. El reparto principal regresa al completo: Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Priah Ferguson, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery, David Harbour, Winona Ryder y Brett Gelman.

Los Duffer han sido claros al señalar que, aunque existen planes para expandir el universo de Stranger Things con posibles derivados o precuelas, cualquier proyecto futuro deberá mantener un estándar de calidad excepcional. “Queremos que este cierre se sienta épico y emocional. Stranger Things siempre ha sido una historia sobre la amistad, el miedo y el paso a la madurez”, explicaron.

Netflix ha confirmado que la quinta temporada se estrenará en dos volúmenes: el primero llegará el 27 de noviembre de 2025 y el segundo el 26 de diciembre del mismo año, con un episodio final especial previsto para el 1 de enero de 2026. Con este avance, la plataforma prepara el terreno para despedir a una de sus series más influyentes, que marcó a toda una generación y definió el modelo de las producciones originales de Netflix.