Windows 11 copia una función clave de macOS: podrás usar tu móvil y PC como si fuesen uno

Microsoft por fin ha remediado un asunto que los usuarios llevaban pidiendo desde hace años. Cross Device Resume es la nueva función de Windows 11 que permitirá sincronizar aplicaciones entre el PC y Android de forma casi instantánea, algo que hasta ahora solo podías hacer si vivías en el jardín vallado de Apple con su Handoff.

Según podemos leer en Microsofters, esta funcionalidad se presentó durante el Build 2025 y básicamente te permite continuar lo que estabas haciendo en el móvil directamente en el PC. Ya sea escuchar música en Spotify —aunque esto Spotify ya dejaba hacerlo con su propia sincronización— o responder mensajes de WhatsApp, podrás saltar de un dispositivo a otro sin perder el hilo.

Así funciona la alternativa de Microsoft al Handoff de Apple

Cross Device Resume en funcionamiento Microsofters

Cuando tengas una app abierta en tu Android, verás un icono nuevo en la barra de tareas de Windows 11. Al hacer clic, la aplicación se abre en el PC justo donde la dejaste en el móvil. Ya no hará falta empezar de cero, ni buscar dónde te habías quedado. Es como si tuvieras un único dispositivo con dos pantallas.

Microsoft ha hecho algo curioso: ha creado un ecosistema sin tener un sistema operativo móvil propio. Mientras Apple te obliga a comprar un iPhone si quieres usar Handoff con tu Mac, aquí funcionará con cualquier Android. Da igual si tienes un Samsung, un Xiaomi o un Pixel.

De momento, Spotify y WhatsApp ya han confirmado que funcionarán con esta característica. Los usuarios podrán activar o desactivar la sincronización para cada aplicación desde los ajustes, con opciones tipo "Turn resume on or off for Spotify". El problema es que no sabemos cuántas apps más confirmarán el funcionamiento con Cross Resume.

Y aquí viene el pero: la comunidad tech no las tiene todas consigo. Ya hemos visto antes funciones muy prometedoras que luego solo un puñado de aplicaciones acaban usando. Si al final los grandes actores no se suman a esta idea, ¿qué sentido tendrá mantenerla?

Lo que está claro es que Microsoft quiere plantar cara tanto al Continuity de Apple como al Nearby Share de Google. La diferencia es que mientras los demás se centran en compartir archivos o mantener ecosistemas cerrados, aquí hablamos de una integración real entre dispositivos de marcas diferentes, la famosa convergencia que hace una década todo el mundo perseguía alcanzar y de la que ya vamos viendo destellos fuera del ecosistema de Apple, por fin.

Después de haber impulsado tanto Copilot, las funciones de IA y Recall —que ha provocado un éxodo no muy grande, pero consistente, de usuarios hacia Linux— y de haber instalado actualizaciones que rompían sistemas funcinoales, está bien ver que Windows 11 también recibe mejoras prácticas del día a día. A veces solo queremos que las cosas funcionen bien entre nuestros dispositivos.

Al final, que Cross Device Resume triunfe o no depende de dos cosas: que sea fácil de implementar para los desarrolladores y que nosotros, los usuarios, le encontremos utilidad real. Si funciona tan bien como el Handoff de Apple pero sin las restricciones de marca, podría ser un punto de inflexión en cómo usamos el PC y el móvil juntos.