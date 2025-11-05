YouTube empeora: su nuevo cambio en publicidad no te va a gustar

No todos los cambios son para mejor, prueba de ello es el que se avecina en la publicidad de YouTube. No se trata de una novedad que revolucionará la plataforma, pero sí en un detalle que, a priori, parece poca cosa, pero que vas a notar en el día a día, para mal. Hablamos de sus nuevos anuncios horizontales sin X para cerrar el panel de compra.

Hasta ahora, antes de reproducir un vídeo o durante la reproducción, pueden mostrarse anuncios horizontales, los cuales ocupan toda la pantalla, dividiéndose en dos mitades, pero que pueden cerrarse para navegar por la app. El cambio consiste en que dejarás de poder cerrar la mitad derecha, en la que se encuentra el enlace de compra.

Así queda el antes vs después

Cuando YouTube te muestra un anuncio, si tienes el móvil en horizontal, este cubre toda la pantalla. Dicho spot se divide en dos mitades: en la izquierda se encuentra el vídeo del producto que se anuncia y en la derecha, un botón para comprar el producto. En la parte derecha, donde está el botón de compra, en la esquina superior hay una X, si pulsas en esta X cerrarás la mitad derecha, dejando exclusivamente el vídeo del producto.

Según ha revelado el experto en marketing digital Anthony Higman, en su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter). Tal y como muestra, y también ha recogido el medio Android Authority, YouTube ha estrenado un nuevo panel con un diseño distinto, en el que únicamente hay dos botones:

Shop now (Cómpralo ahora) : el que ya había anteriormente y te redirige a la tienda en la que se vende el producto anunciado

: el que ya había anteriormente y te redirige a la tienda en la que se vende el producto anunciado Visit advertirser (Visitar al anunciante): te envía a la web del anunciante.

Nuevo panel (arriba) vs Viejo panel (abajo)

El segundo botón, Visit advertiser, se encuentra donde anteriormente se hallaba el botón X, para cerrar el anuncio, junto a otros botones que te permitían señalar que este anuncio no te gustaba o compartir el enlace del anuncio. Previsiblemente, también podrás hacer estas dos últimas acciones, pero pulsando en los tres puntitos, que ahora se encuentran encima del vídeo y no justo al lado de la X.

Como hemos dicho, no se trata de un cambio revolucionario, pero sí en algo que vas a notar, para peor. YouTube cada vez tiene más anuncios y el no poder cerrar, al menos la parte más intrusiva, es algo que no resulta positivo. Si no quieres anuncios en YouTube, entonces debes suscribirte a YouTube Premium, que cuesta 13,99 euros al mes.