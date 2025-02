YouTube cumple 20 años. ¿Cuáles son los vídeos más vistos de su historia?

El 14 de febrero de 2005, tres ex empleados de PayPal registraron un dominio que cambiaría la historia de internet. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim no imaginaban que su experimento con videos en línea terminaría convirtiéndose en un titán del entretenimiento digital. Veinte años después, YouTube no solo sigue en la cima, sino que apuesta por la inteligencia artificial para definir su futuro.

En abril de 2005, Karim subió el primer video de la historia de la plataforma, el icónico "Me at the zoo". Lo que comenzó como un proyecto modesto creció exponencialmente hasta que, en noviembre de 2006, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. Hoy, con más de 2.500 millones de usuarios activos al mes y mil millones de horas de reproducción diarias solo en televisores, la plataforma sigue liderando el consumo audiovisual global.

YouTube: el nuevo epicentro digital

Según el informe de Nielsen, en EE.UU. YouTube ha sido la plataforma de streaming más vista en televisores durante dos años consecutivos, superando a servicios tradicionales como Netflix y Disney+. Este cambio en los hábitos de consumo ha llevado a la plataforma a desarrollar nuevas funciones enfocadas en la experiencia de pantalla grande, como la opción de segunda pantalla y Watch With, que permitirá a los creadores reaccionar en vivo a eventos deportivos y espectáculos.

Neal Mohan, CEO de YouTube, subrayó en una carta reciente que la IA será clave en la evolución de la plataforma. "Si bien aún está en su fase inicial, la inteligencia artificial ya está transformando la manera en la que se crea y se consume contenido en YouTube", escribió el directivo.

La revolución de la IA en YouTube

En los últimos años, la IA ha sido una herramienta fundamental en YouTube para mejorar las recomendaciones, optimizar la moderación de contenido y combatir la desinformación. Ahora, la plataforma quiere que la IA ayude directamente a los creadores con funciones como Pantalla fantástica y Pista fantástica, que generan fondos y música para los videos automáticamente.

Además, YouTube expandirá su sistema de doblaje automático, una herramienta que ya representa el 40% del tiempo total de reproducción en videos doblados. Esto permitirá que más creadores ofrezcan contenido en múltiples idiomas sin necesidad de grandes equipos de producción.

Sin embargo, la apuesta por la IA no está exenta de desafíos. YouTube planea implementar sistemas avanzados de detección para evitar que se generen deepfakes o imitaciones no autorizadas de creadores, un problema creciente en la era digital.

De los móviles a la TV: el dominio de YouTube

Aunque nació en la web y se consolidó en los smartphones, YouTube ahora domina las pantallas de los televisores. Con un catálogo que abarca desde tutoriales y videojuegos hasta conciertos y documentales, la plataforma es vista cada vez más como "la nueva televisión".

Con más de 100 millones de suscriptores en YouTube Premium y YouTube Music, y 8 millones de usuarios en YouTube TV, la empresa ha encontrado un modelo sostenible más allá de los anuncios. La combinación de contenido gratuito y opciones de pago sigue siendo clave para su éxito.

A dos décadas de su creación, YouTube no solo ha cambiado la forma en que consumimos contenido, sino que también ha redefinido el concepto de celebridad digital. Con influencers, podcasts, streaming en vivo y ahora inteligencia artificial, la plataforma sigue evolucionando para mantenerse en la cima.

Los videos más vistos en la historia de YouTube

"Baby Shark" – Pinkfong sigue dominando YouTube con más de 15.592 millones de reproducciones desde su lanzamiento el 17 de junio de 2016. Su pegajosa melodía y coreografía la convirtieron en un fenómeno viral global, cautivando a niños y agotando la paciencia de muchos padres.

"Despacito" – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee ostenta 8.650 millones de visualizaciones desde el 12 de enero de 2017, siendo la primera canción en superar los 3.000 millones en tiempo récord. Su ritmo reguetonero la consolidó como un himno internacional y rompió récords en plataformas de streaming.

"Johny Johny Yes Papa" – LooLoo Kids se ha reproducido 7.011 millones de veces desde el 8 de octubre de 2016. Este video animado, con una melodía repetitiva, se convirtió en un éxito infantil, demostrando la potencia del contenido educativo en la plataforma.

"Bath Song" – Cocomelon ha acumulado 6.995 millones de visitas desde su estreno el 2 de mayo de 2018. Forma parte de la exitosa franquicia de Cocomelon, que ha dominado YouTube con canciones educativas, colores llamativos y animaciones simples pero efectivas.

"Wheels on the Bus" – Cocomelon ha logrado 7.098 millones de visualizaciones desde el 24 de mayo de 2018, reafirmando el impacto del contenido infantil en YouTube. Su versión animada de la clásica canción infantil ha sido un imán de clics para los más pequeños.

A lo largo de los años, YouTube ha demostrado que la música y el contenido infantil son los grandes dominadores de la plataforma, convirtiendo estos videos en auténticos fenómenos culturales.