El ZTE nubia Neo 3 GT 5G llega a España: hasta 24 GB de RAM, gatillos táctiles, refrigeración y pantalla OLED por menos de 350 euros

El nubia Neo 3 GT 5G quiere convertirse en el móvil de referencia para jugar. Se trata de un nuevo smartphone de ZTE orientado a los gamers, ya que dispone de hasta 24 GB de RAM (12 GB + 12 GB ampliables virtualmente), un sistema de refrigeración que evita el sobrecalentamiento durante el uso intensivo y gatillos táctiles laterales que recuerdan a los de una PSP o Nintendo DS.

Eso sí, aspira a convertirse en un referente sin disparar el precio. De hecho, busca destacar por su coste asequible: 349 euros. Su objetivo es ser un dispositivo accesible para jugadores, sin que ello implique pagar una suma elevada. Ya está a la venta, así que pronto podremos comprobar si cumple lo prometido.

Pensado para jugar al máximo sin gastar una fortuna

Lo primero que llama la atención es su diseño. Desde luego, resulta vistoso, con una parte trasera de estilo futurista que de inmediato sugiere que estamos ante un dispositivo singular, la cual, además, incorpora luces LED traseras personalizables. En cuanto a sus dimensiones, son 16,3 cm de alto, 7,72 cm de ancho y 8,2 mm de grosor. También es muy ligero.

No solo destaca su parte trasera con un aire ciberpunk, sino también, a nivel funcional, sus gatillos laterales diseñados para mejorar la experiencia de juego. Estos botones no son físicos ni sobresalen, ya que son táctiles. No obstante, a efectos prácticos es como tener dos controles adicionales, lo que puede ofrecer una ventaja competitiva en partidas online, algo que también han hecho otras marcas, como POCO.

Los gatillos facilitan la experiencia gaming ZTE

En cuanto a la pantalla, es una OLED de 6,8 pulgadas, un tamaño considerable. Su resolución es FHD+ (2.392 x 1.080 píxeles). Alcanza un brillo máximo de 1.200 nits y permite jugar con una tasa de refresco de 120 Hz.

Uno de los aspectos clave en un móvil para tareas exigentes, como jugar, es el procesador. En el caso del ZTE nubia Neo 3 GT, integra un UNISOC T9100 de 6 nm y compatible con 5G, que alcanza una frecuencia de hasta 2,7 GHz.

Su procesador es el UNISOC T9100 ZTE

Otro punto fuerte es su sistema de refrigeración VC de 4.083 mm², con el que nubia promete un "rendimiento máximo constante". También incluye tecnología de bypass de carga, lo que permite que el NEO 3 GT se alimente directamente de la corriente sin pasar por la batería, ayudando así a reducir el calor.

La marca china también resalta el papel de la inteligencia artificial, orientada al gaming. Por ello, incorpora funciones como:

AI Trigger , que "detecta patrones repetitivos durante la partida y activa automáticamente herramientas de asistencia para optimizar el rendimiento en tiempo real".

AI Behavior Learning, que "analiza los hábitos de juego del usuario y ajusta de forma inteligente la disposición de teclas", lo que, según nubia, ofrece "una experiencia más cómoda, fluida y personalizable".

Al margen del gaming, ¿qué ofrece?

Debemos tener claro que es un móvil en el juego, por ello los principales recursos del fabricante se han destinado a optimizar el gaming. Esto hace que otros apartados sean más débiles, al considerarse secundarios.

Aun así, nubia asegura que cuenta con una "configuración de cámaras equilibrada para resultar atractiva a todo tipo de usuarios". Concretamente, integra una cámara frontal de 16 MP y un sistema de doble cámara trasera, cuya lente principal cuenta con un sensor de 50 megapíxeles y apertura f/1.8, además de estar asistida por IA.

En cuanto a conectividad y funciones adicionales, incluye:

Lector de huellas bajo la pantalla

NFC

Bluetooth 5.2

Altavoces estéreo

Doble micrófono

Dual SIM (nano + nano) , sin opción de eSIM.

, sin opción de eSIM. Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33 W

Compatibilidad con redes 5G

Precio y disponibilidad

El ZTE nubia Neo 3 GT ya se puede adquirir en España por un precio de 349 euros. Viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento y hasta 24 GB de RAM (12 GB + 12 GB ampliables virtualmente). Está disponible en negro y amarillo.

