15 gadgets sorprendentes del MWC 2025

El Mobile World Congress ya ha cruzado su ecuador y todos los anuncios importantes están realizados. Fabricantes como Samsung, Xiaomi, Real me, Huawei o Lenovo, entre otros, han presentado sus novedades aprovechando la proyección que el MWC otorga y ahora es el momento de fijarse en las curiosidades. Algunas serán productos comerciales y otros se quedarán en conceptos de diseño, pero esta suele ser la parte más entretenida de la feria. Repasamos 15 de los gadgets más sorprendentes que se están viendo esta semana en el MWC de Barcelona.

Un móvil sin apps, que es solo IA

Smartphone IA. Deutsche Telekom.

El gigante alemán de las telecomunicaciones Deutsche Telekom ha traído de nuevo su concepto de teléfono IA, entendido como sin aplicaciones y solo con inteligencia artificial, pero con planes concretos de futuro dado que espera lanzarlo antes de que termine el año. El móvil, del que no se conoce el diseño o el hardware que incorporará, estará potenciado por el asistente IA Magenta AI que a su vez emplea la tecnología de Perplexity AI, aunque eventualmente también estarán disponibles servicios de Google Cloud AI, ElevenLabs y Picsart en el teléfono.

Magenta AI será capaz de redactar correos electrónicos, iniciar llamadas telefónicas, reproducir música, resumir o traducir texto, añadir eventos al calendario y también ejecutar tareas como como pedir un taxi o reservar una mesa en un restaurante. Además de en este móvil, Magenta AI estará disponible para su descarga a través de la aplicación MeinMagenta, por lo que cualquier usuario podrá acceder al asistente. ¿Podría ser este el futuro de los smartphones? Suena plausible, desde luego.

Una videoconsola plegable y otras pantallas inesperadas de Samsung

El tema de las pantallas plegables ha dado para mucho en este MWC 2025, pero uno de los conceptos que más ha llamado la atención es el de la videoconsola portátil y plegable de Samsung. Similar a una Nintendo Switch con el añadido de una bisagra que le permite cerrarse y ocupar la mitad de espacio, no es el único concepto sorprendente que ha mostrado el fabricante surcoreano.

Samsung Foldable Gaming Console? Would you like to see something like this on a future Nintendo Switch? This can make gaming super portable by folding and easier to carry with you in your pocket or a small bag.

También se ha visto un smartphone plegable asimétrico que se dobla hacia dentro usando dos bisagras, una en la parte inferior y otra en la superior, pero sin cubrir la pantalla del todo y dejando un espacio para que las notificaciones continúen siendo visibles.

Samsung, üçe katlanabilen yeni konsept tasarımı Asimetrik Flip'i sergiledi.

E incluso un maletín que al abrirse descubre una pantalla plegable que ocupa todo el interior.

Mobile World Congress FOMO watch:



Still don't regret staying home from Barcelona this year, BUT ... that 18-inch Samsung foldable that collapses into a sci-fi-lookin' briefcase? I'd like to have seen that in person.



(As always with this stuff, looks like it's just a concept.)

X1, un móvil diseñado para adolescentes y niños

El fabricante finlandés HMD ha presentado algo que probablemente muchas familias estarán dispuestas a probar: un smartphone diseñado para adolescentes y niños que los protege de los peligros de Internet. El HMD Fusion X1 permite establecer restricciones en redes sociales y navegación web, seguimiento de ubicación en tiempo real con zonas seguras, llamadas de emergencia SOS, contactos preaprobados, alertas de batería baja y acceso remoto para los padres. También cuenta con un Modo Escuela para limitar el uso del dispositivo durante el horario escolar. Todas estas funciones requieren una suscripción mensual de 5 euros.

Surprise guest Drew Barrymore introduced HMD's new Fusion X1 at Mobile World Congress. Designed with teens (and their parents) in mind — this smartphone has continuous location tracking, app limitations, low-battery warnings, and built-in parental access.

Pero lo más interesante es que HMD tiene planeado integrar un sistema de inteligencia artificial desarrollado por SafeToNet, que detecta y bloquea contenido dañino antes de que llegue al usuario. En cuanto al diseño, el dispositivo es casi idéntico al Fusion lanzado en 2024. No parece un teléfono infantil, y esa es precisamente la idea.

Sistema Óptico Modular de Xiaomi

Sistema Óptico Modular de Xiaomi. Xiaomi.

El Xiaomi 15 Ultra está siendo uno de los móviles del MWC de este año, pero la compañía china también ha captado la atención con su Sistema Óptico Modular que permite conectar al móvil una óptica profesional y le da un aspecto similar al de las clásicas cámaras réflex.

El Sistema Óptico Modular de Xiaomi consiste en un objetivo con una lente provista de un sensor de gran tamaño que se acopla en la parte trasera de móvil mediante un sistema de pines magnéticos. Una vez instalado, el usuario puede elegir entre la cámara propia del smartphone o la del Sistema Óptico Modular que proporciona una configuración de imagen de calidad profesional mientras sigue utilizando el dispositivo como centro de procesamiento. Por el momento, es solo un concepto.

Los sorprendentes conceptos de portátiles de Lenovo

Lenovo ha ido con todo este año a la hora de presentar sus conceptos de portátiles, prototipos que podrían terminar encontrando una vida comercial o no. Ha pasado ya bastantes años desde la fiebre por las pantallas 3D, pero la compañía china sigue jugando con la idea. El Thinkbook 3D añade en la parte superior de la pantalla un módulo con una cámara que utiliza una combinación de retroiluminación direccional y seguimiento de la cabeza del usuario para mostrar simultáneamente contenido en 2D y 3D en pantalla, sin necesidad de gafas especiales. Tiene como accesorio un anillo con IA que permite interactuar con contenido 3D mediante gestos.

ThinkBook 3D de Lenovo con anillos IA para controlarlo. Lenovo.

El ThinkBook 16p cuenta con un conector diseñado por Lenovo llamado Magic Bay que está integrado en la tapa del portátil. Permite conectar pantallas y otros accesorios, como la cámara 3D del ThinkBook 3D. Se puede ampliar la pantalla con dos laterales del mismo tamaño que la principal o una pantalla auxiliar y vertical más pequeña, similar a acoplar un Tablet.

El triple de pantalla casi sin consumo extra de batería JS JS

El ThinkBook Flip utiliza la misma pantalla OLED flexible que el ThinkBook Plus Gen 6 de Lenovo, presentado como concepto en el MWC 2023 y cuyo lanzamiento está previsto para junio de 2025. Pero mientras que en aquel la pantalla se extiende desde debajo del teclado, en el Flip es fija y se pliega hacia atrás. Esto permite que el portátil pueda usarse de 3 formas: como uno tradicional de 13,1 pulgadas, como una tableta de 12,9 pulgadas, o como un portátil con una pantalla extra alta de 18,1 pulgadas.

En una línea diferente se mueve el Yoga Solar PC, un portátil con una placa solar integrada en la tapa y que tras recibir 20 minutos de luz solar directa, proporciona una autonomía de una hora al portátil.

Los auriculares que también cargan el móvil

Amped Buds. HDM

Lo que hace especial a los auriculares Amped Buds de HDM no son características como la cancelación activa de ruido o su certificación IP54 que lo hace resistente a salpicaduras, sino su estuche de carga con una batería de 1.600 mAh, muy por encima de lo habitual en estos dispositivos. Mientras que unos AirPods Pro de segunda generación ofrecen 30 horas de reproducción con su estuche, HDM sube la apuesta a 95 horas. Pero toda esta capacidad no es solo para los auriculares, sino también para el móvil. El estuche utiliza carga inalámbrica inversa para alimentar cualquier móvil compatible con Qi2, lo que puede sacar al usuario de más de un apuro cuando no tiene un cargador a mano.

Los móviles más delgados del mundo

A la espera del lanzamiento del Galaxy S25 Edge esta primavera y del iPhone 17 Air en otoño, en Barcelona están presentes los móviles más delgados que existen en el mundo. Algunos productos comerciales y otros conceptos que muestran hasta donde puede llegar la tecnología.

TECNO SPARK Slim 😳



World's slimmest 5.75mm smartphone with 5200mAh battery, 6.78" AMOLED display, dual 50MP cameras and futuristic design. It truly impressed me, looks absolutely amazing! 👏 pic.twitter.com/loOmxND0DM — Ben Geskin (@BenGeskin) March 4, 2025

En este último grupo se sitúa el Spark Slim del fabricante chino Tecno. Este concepto de móvil presenta un grosor de 5,75 mm y es el smartphone estándar más fino que se ha fabricado hasta ahora. Como referencia, el grosor rumoreado para las propuestas de Samsung y Apple se mueve entre los 5,5 y 6,4 mm. Pero el Spark Slim tiene además el mérito de contar, en tan poco espacio, con una batería de 5.200 mAh.

Tri-fold concept phone unveiled by TECNO 🤩 Phantom Ultimate 2



It has a 6.48-inch display when folded and opens up to a 10-inch 3K OLED panel that can be arranged in different ways. Prototype measures just 11mm thick when folded. Galaxy Z Fold6 is 12.1mm.



No release date yet. pic.twitter.com/SZuOqfpwUK — Ben Geskin (@BenGeskin) August 28, 2024

Tecno también ha presentado el plegable de doble bisagra y 3 pantallas, Phantom Ultimate 2, más delgado. Completamente plegado se sitúa en 11 mm, menos que otro popular plegable como es el Galaxy Z Fold 6 - 12,1 mm y eso que es solo de una bisagra y doble pantalla-. Desplegado en toda su extensión, el Phantom Ultimate 2 se queda en solo 3,66 mm de grosor.

Huawei Mate XT, the world's first tri-fold smartphone and also the largest and thinnest foldable phone

El plegable triple que no es un concepto y puede considerarse el más fino actualmente es el Huawei Mate XT. Ha sido una de las sensaciones en este MWC con sus 12,8 mm de profundidad cuando está plegado, que se quedan en 3,6 en 2 de sus 3 pantallas cuando está completamente abierto, siendo la tercera de 4,75 mm.

Es una barbaridad!!! Oppo Find N5 uno de los mejores plegables de la actualidad, más fino imposible. Eso sí, solo hay problema que nos pone un poco tristes…🥲

En cuanto a plegables más estándar, tipo libro, en el MWC también ha estado el Find N5 de Oppo. Cerrado son 8,93 mm que al abrirse se quedan en 4,21 mm. Y lo hace teniendo en su interior una muy generosa batería de 5.600 mAh.