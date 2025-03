MWC 2025: Lenovo e Infinix apuestan por la carga solar en portátiles y smartphones.

Una cosa que abunda en el Mobile World Congress son los conceptos. Así se refiere de forma genérica a los prototipos que se dejan ver en esta y otras ferias de tecnología y que pueden terminar dando lugar a un producto comercial, o no. Las empresas chinas Lenovo e Infinix han presentado dos de estos conceptos en el MWC 2025, un portátil y un smartphone, respectivamente, que hacen uso de la energía solar para recargar sus baterías; y lo hacen mediante la integración de paneles solares en cada uno de ellos.

El Yoga Solar PC es un prototipo funcional que, de encontrar vida comercial, como el ThinkBook Plus Gen 6 que debutó como concepto en el MWC 2023 y se lanza en junio, satisfará las necesidades de muchos usuarios para obtener una mayor autonomía en su portátil y no depender tanto de cables.

Cuenta con un panel solar formado por 84 células solares que está integrado en la tapa y tiene una tasa de conversión de más del 24 %. Con este nivel de eficiencia, solo necesita 20 minutos de luz solar directa para proporcionar hasta una hora de reproducción de vídeo. No es un panel tan eficiente como los que utilizan perovskita, que superan el 40 %, pero parece suficiente para las necesidades de un dispositivo de este tipo.

Pese a integrar el panel y la electrónica que conlleva, solo tiene 15 mm de grosor y pesa 1 kilo. Su pantalla es OLED de 14 pulgadas y está potenciado por un procesador Intel Lunar Lake, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Mediante la aplicación Dynamic Solar Tracking de Lenovo, el usuario conoce cuánta corriente y voltaje está produciendo el panel en cada momento.

El concepto del fabricante chino Infinix, que también ha presentado una nueva versión de su móvil con pantalla de tinta electrónica en la parte trasera, abarca tanto el terminal como una funda que puede usarse con otros smartphones de la marca.

Infinix has introduced two smartphone technologies, a solar-charging phone & a colour-changing phone at Mobile World Congress 2025. How do they work? What are the key features? @ShibaniGharat explains#Infinix#Smartphone#ChargingPhone#AI#MWC2025#cnbctv18digitalpic.twitter.com/LJulNiw4bs