Esta app te permite tener a Alexa como asistente en tu smartphone Android

Si te has hecho con un altavoz inteligente Amazon Echo quizás ya no puedas vivir sin el asistente Alexa y sus numerosas utilidades, que te facilitan el día a día y te permiten hacer muchas cosas solo con tu voz. Lamentablemente, no siempre puedes llevarte tu Echo a cuestas.

No te preocupes, porque gracias a una aplicación móvil ahora puedes sacarle todo el partido a la tecnología de Alexa en cualquier parte y directamente en tu smartphone. La herramienta en cuestión se llama Ultimate Alexa, ha sido desarrollada por la empresa mallorquina Custom Solutions y se puede descargar sin coste desde Google Play.

Para ‘despertar’ a la inteligencia cuyo nombre está inspirado en la biblioteca de Alejandría puedes pulsar el botón que aparece en el centro de la app o decir simplemente su nombre ‘Alexa’, como haces con cualquier altavoz de Amazon. Con ella puedes saber el pronóstico del tiempo, hacer listas de tareas, escuchar las noticias, conocer entradas de Wikipedia, programar alarmas, leer libros de Kindle, hacer compras en Amazon, etc.

Además, podrás disfrutar de todas las skills que ya hayas instalado previamente con la ventaja añadida de tener una pantalla y no solo audio (algo que será así, a no ser que tengas un Amazon Echo Show).

La aplicación, sin embargo, no te permite disfrutar de la experiencia completa de Alexa. Tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podrás reproducir música solo con tus comandos de voz.

Ultimate Alexa destaca por sus completan opciones de configuración. Tienes la oportunidad de cambiar la frase de activación, decidir si el asistente va a escuchar cuando la app esté en segundo plano, la pantalla esté apagada u otras apps reproduzcan audio y ajustar su sensibilidad de 0 a 100.

También puedes configurar la app para que Alexa sea el asistente de voz de tu móvil por defecto, en lugar de Google Assistant. Esta es una de las novedades incluidas en su última versión. Además, puedes ‘invocar’ a Ultimate Alexa desde el propio asistente de la gran G diciendo “OK, Google. Start Ultimate Alexa”.

Ultimate Alexa está disponible de manera gratuita, aunque esta versión freemium cuenta con anuncios. Si quieres eliminar la publicidad puedes adquirir la versión Pro pagando 2,09 euros. Ésta te permite, entre otras cosas, activar a Alexa agitando tu dispositivo y una opción para dispositivos Samsung en los que se puede usar en el botón Bixby, etc. La app tiene ya más de medio millón de descargas en Google Play.