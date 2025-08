Una encuesta a 49.000 desarrolladores revela que la confianza en la IA para programar se está reduciendo.

Uno de los campos en los que las herramientas de inteligencia artificial están teniendo un mayor impacto es en el de la programación. Las empresas ven una oportunidad de, en teoría, acelerar el trabajo mientras reducen costes, y las están integrando en sus dinámicas de trabajo. Satya Nadella, CEO de Microsoft, ya dijo en 2023 que Copilot se había convertido en 'una parte integral del día a día de los desarrolladores' de la compañía.

Sin embargo, conforme pasa el tiempo, también se van haciendo más evidentes sus limitaciones frente al trabajo realizado por humanos. Si el pasado mes un estudio del laboratorio estadounidense METR con desarrolladores concluía que usar estas herramientas, aunque agilicen algunas partes de la programación, termina por costar más tiempo (un 19 % más) del que ahorra, ahora una encuesta a 49.000 desarrolladores profesionales señala que su confianza en la IA generativa para programar se está reduciendo, informa Venture Beat.

La encuesta ha sido realizada por Stack Overflow, una popular plataforma de preguntas y respuestas especializada en programación y desarrollo de software que opera desde 2008. Los resultados revelan que cuatro de cada cinco desarrolladores usan herramientas de IA en su trabajo diario en 2025, una cifra que ha crecido rápidamente en los últimos años. Sin embargo, la confianza en la precisión de la IA ha descendido del 40 % en años anteriores al 29 % en 2025, un 27,5% menos.

Esta diferencia entre uso y confianza ilustra el impacto que están teniendo en la profesión herramientas de IA como GitHub Copilot o Cursor. Pocos desarrolladores discuten que estas soluciones tienen utilidad, pero aún están por definir cuáles son sus mejores aplicaciones y sus límites.

Soluciones casi correctas, pero no del todo

A la pregunta de cuál es su mayor frustración con las herramientas de IA, el 45 % señaló las 'soluciones casi correctas, pero no del todo' como el principal problema. Y es que, a diferencia de los errores evidentes, esas respuestas casi correctas pueden introducir fallos o comportamientos indeseados difíciles de detectar y costosos de depurar, especialmente para los desarrolladores junior que confían demasiado en la IA.

Como consecuencia, más de un tercio de los encuestados afirman que sus visitas a Stack Overflow se deben a problemas causados por la IA. Es decir, aceptaron sugerencias de código generadas por una IA y luego tuvieron que recurrir a otros para resolver los problemas resultantes.

Aunque modelos más recientes han mejorado sus capacidades, esa fiabilidad 'casi' pero no del todo seguirá siendo un problema inherente a cómo funciona esta tecnología predictiva.

En contra del vibe coding

Por eso, el 72 % de los participantes afirman que el 'vibe coding' no forma parte de su trabajo profesional. Esta es una tendencia al alza impulsada por las herramientas de IA, en la que se sustituye la comprensión profunda del código por la intuición y las sensaciones del programador al trabajarlo. Es un 'parece ok' en lugar de 'he comprobado que está todo bien'. Esta práctica está considerada poco fiable por muchos programadores y propensa a generar errores difíciles de rastrear, inapropiados para entornos profesionales.

Stack Overflow considera que los desarrolladores deben confiar menos en sugerencias automáticas como las de Copilot, y verlas como punto de partida más que como una solución definitiva. Estas herramientas son más eficaces como asistentes de programación limitada, capaces de señalar errores o sugerir soluciones que luego el desarrollador debe evaluar, no como generadores de métodos completos que se aceptan sin revisión.