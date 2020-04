El escape room online (y gratis) de Harry Potter te llevará a Hogwarts para resolver este misterio

Quizá, a esta altura de la cuarentena, ya tengas Netflix y Spotify un tanto quemados. O que las videollamadas no sean tan divertidas como antes. Incluso que la última serie que tantas ganas tenías de ver en Amazon Prime ya no te hace desconectar. Aunque estamos sobresaturados de estímulos, iniciativas diferentes siguen llamando la atención durante estos días. Es el caso, por ejemplo, de Harry Potter At Home, el nuevo proyecto de la escritora J.K. Rowling: se trata de una web muy completa de actividades para entretener a los niños. Sin embargo, no es la única que nos puede trasladar a Howarts.

A través de este escape room, cualquiera puede sumergirse en el colegio de Harry, Ron y Hermione

El último boom lo ha experimentado un escape room, en el que cualquier usuario puede sumergirse durante unas horas en el colegio de Harry, Ron y Hermione, así como descifrar todas las pruebas y misterios que el juego tiene preparado. Su nombre es Hogwarts Digital Escape Room y surgió de la imaginación de Sydney Krawiec, una bibliotecaria de Pittsburg (Estados Unidos).

Para acceder al mismo, que se puede jugar tanto individualmente como en grupo, tanto soló tienes que pinchar aquí. Una vez dentro, te convertirás en un estudiante más del Colegio de Magia y Hechicería más famoso del mundo. El objetivo es muy sencillo: salir de una habitación donde te has quedado encerrado junto al resto de compañeros de curso.

Para conseguirlo, tendrás que ir resolviendo acertijos que te permitan abrir ela puerta. Además, podrás jugar solo, con tu compañía de confinamiento o a través de internet con tus amigos. Aunque el escape room tan sólo está disponible en inglés, si no controlas bien este idioma, no te preocupes, puedes traducir la página con la herramienta de traducción de tu navegador.