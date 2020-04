Todo lo que necesitas saber para enfrentarte y derrotar a Nemesis en Resident Evil 3

Tras una larga espera, se ha lanzado la remasterización de ‘Resident Evil 3’ y en estos mismos momentos, una de las preocupaciones de sus jugadores es dar con una forma de escapar del insistente y brutal Nemesis, que con una voracidad extrema no deja de perseguir a Jill Valentine por las calles de Raccoon City. El objetivo del bioarma es eliminar a todos los agentes de STARS y en su programación no existe más alternativa que terminar con la existencia de nuestra protagonista, que lejos de estar indefensa, puede reservarse algunos ases bajo la manga.

Usa objetos del escenario

Mientras recorres Raccoon City, encontrarás dos elementos perfectos para frenar el avance de Nemesis: barriles rojos y generadores de electricidad. Una Jill suficientemente rápida, puede disparar a cualquiera de estos elementos para detener momentáneamente el avance del tipo gigantesco. Los barriles causan una gran explosión dejándole bloqueado y los generadores lo inmovilizan, pero en este último el caso, hay que fijarse que los generadores estén produciendo chispas. Así que estad atentos.

Siempre con una granada en la mano

Puedes encontrar granadas de mano dispersas por los escenarios y aunque son escasas, utilizadas correctamente se convierten en un seguro de vida. Cuando encuentres una, guárdala en el inventario. Con ella puedes dejar a Nemesis con una rodilla en el suelo tras la explosión que genera la detonación. Pero eso no es todo: si la granada produce un alto rango de daño, el arma biológica dejará caer preciosos objetos en el suelo, cómo munición o plantas listas y dispuestas para ser recogidas.

La importancia de esquivar

En ‘Resident Evil 2’, cuando Leon o Claire eran atrapados por zombis, se podía usar un cuchillo o una granada para escapar. En ‘Resident Evil 3’, la historia es diferente. Jill no puede defenderse con estos recursos, pero tiene otra solución: esquivar. Justo en el momento que Nemesis esté dispuesto a soltar un golpe, presiona R1 y usa el stick analógico en la dirección opuesta a él. Tan solo con esto encontrarás una oportunidad inmejorable para correr y no detenerse hasta encontrar un área segura.

Las debilidades de Nemesis

Pero no vas a poder escapar de él indefinidamente. Hay secuencias durante la campaña donde Jill no tendrá más opciones que pelear. En esos momentos no dudes en apuntar a sus puntos débiles. Por supuesto, primero necesitarás descubrir cuáles son estas debilidades, aunque algunas son tan obvias como la cabeza, pero no iremos demasiado lejos en esta parte para evitar anticipar ningún elemento que pueda arruinar la experiencia de juego.

En cualquier caso, vamos con el último consejo, que también es el más obvio: correr sin mirar atrás. Pelear contra un arma biológica humanoide de 2.20 metros de altura nunca es la mejor opción y lo importante en esta tormenta es sobrevivir, pasar a la siguiente área. Gastar recursos durante las fases de acoso de Nemesis solo puede terminar siendo negativo para las siguientes partes de la historia. Esperemos que con estos simples consejos vuestra huida de la confinada Raccoon City sea algo más liviana. Pero no dejes de correr. No te detengas.

Resident Evil 3 - Tráiler de lanzamiento

<iframe width="560″ height="315″ src="https://www.youtube.com/embed/_ImJ8PM96Iw" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>