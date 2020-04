Cómo celebrar el cumpleaños de forma virtual durante la cuarentena

Las casas se han convertido en el hábitat natural de toda la población y las celebraciones y reuniones familiares han quedado aplazadas. Por culpa de la cuarentena aquellos que cumplen años durante esta temporada se han visto obligados a pasar su día especial como uno más. Sin embargo, la tecnología nos acerca a los seres queridos y nos permite seguir celebrando. Así surge el nuevo proyecto de la agencia Amor de Madre: Yo no me quedo sin cumple. Con esta iniciativa, cualquiera podrá celebrar su cumpleaños a través de la pantalla junto a sus amigos y familiares haciendo que su día sea un recuerdo inolvidable.

Puedes crear tus invitaciones, elegir un regalo, una actuación virtual y tener un video de recuerdo con toda la fiesta

Esta plataforma es totalmente segura, ya que hay salas privadas para cada evento y sólo se puede entrar con invitación del organizador. Además, puedes crear tus invitaciones personalizas, elegir un regalo, una actuación virtual y tener un video de recuerdo con toda la fiesta. Podrás invitar hasta 50 personas y personalizar la fiesta virtual a tu gusto siguiendo unos sencillos pasos especificados en la web . Raquel Gaitero, creadora de este proyecto explica en qué consiste y cómo se le ocurrió la idea.

¿Qué diferencia a ‘Yo No Me Quedo Sin Cumple’ de una videollamada común?

Yo no me quedo sin cumple no es una simple videollamada, es una experiencia personalizada al gusto de cumpleañero con regalos e incluso tarta y velas . Por eso, reunimos a toda la familia y amigos a disfrutar de una fiesta online en la que podrás ver desde una actuación de magia hasta un cuentacuentos donde, además, podrás pedir un deseo soplando las velas. Porque años no se cumplen todos los días y con nuestros maestros de ceremonias conseguimos romper la rutina diaria del confinamiento en un momento único, especial y diferente. Ofrecemos una experiencia interactiva virtual y personalizada según los gustos del peque. Además el equipo de YNMQSC gestiona la sala (realización y sonido) en todo momento para que el resto sólo esté pendiente de disfrutar. Nuestras salas son premium para cada evento y solamente se puede acceder con contraseña e invitación del organizador para garantizar la seguridad y privacidad.

Desde el punto de visto tecnológico, ¿cualquier dispositivo aguanta una conexión con hasta 50 personas?

No hay ningún problema, de hecho la plataforma podría soportar una carga mayor de personas. Nosotros limitamos a 50 para agilizar la realización de las distintas pantallas y que la experiencia sea más dinámica. Es suficiente con que los asistentes cuenten con una conexión a internet y accedan desde cualquier dispositivo ya sea móvil, tablet u ordenador . Nosotros nos encargamos de que todos puedan acceder, incluso guiamos y acompañamos telefónicamente a cualquiera invitado que tenga dudas de cómo acceder.

Además de ver a todos los amigos y familiares juntos, ¿qué más ofrece este proyecto?

Ofrece todo lo que debería tener una fiesta de cumpleaños pero de forma virtual. En la web podrás seleccionar la opción de personalizar una invitación con la fecha, hora y el diseño que más te gusten. También, existe la opción de comprar un regalo al cumpleañero entre una gran lista de presentes que fomentan la diversión en casa (no encontrarás tambores, ni pelotas de fútbol, no queremos que ningún padre ni vecino nos coja manía). La actividad es algo esencial en una celebración, por eso proponemos nueve diferentes, desde un concierto a un entrenamiento con un exjugador del Real Madrid. Y si no te encaja ninguna de las actividades, no pasa nada. Pide lo que más te apetece y lo hacemos realidad. Por último existe la posibilidad, si vives en Madrid, de que te hagamos llegar una tarta personalizada para hacer que este cumpleaños sea lo más especial posible.

¿Cómo de sencillo es preparar un cumpleaños virtual? Solamente hay que pulsar el botón Configurar en la página web y seguir unos sencillos pasos eligiendo las opciones que más te gusten. Selecciona los servicios que desees añadir a la fiesta de cumpleaños, salvo la sala de celebración virtual, imprescindible para que todos los invitados puedan asistir virtualmente a la cita. Selecciona una invitación que personalizaremos para que puedas enviar a tus enviados por whastapp, elige la experiencia o pídenos una nueva, escoge los regalos y la tarta si no tienes, define fecha y hora y graba este momento que quedará guardado como el día en que celebramos la vida sin entender de virus ni confinamiento.