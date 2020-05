A algunos la crisis del coronavirus nos ha pillado mientras nos estábamos sacando el carnet de conducir. Y como aun no sabemos cuando podremos retomar las clases prácticas, pero no queremos perder esa seguridad que habíamos ganado al volante, nos tenemos que buscar otras alternativas digitales.

Los simuladores de conducción realistas están muy bien y echar una partida al Mario Kart o al Carmageddon pueden resultar muy entretenidos, pero nunca serán lo mismo que recorrer el tráfico de las ciudades.

Ahora hay una app que te permite conducir virtualmente por muchas urbes del mundo. Además, podrás hacerlo mientras escuchas emisoras de radio locales de cada lugar.

La aplicación web, llamada Drive & Listen, te da esa opción. Porque lo mismo, simplemente te gusta conducir y te encanta recorrer mundo con tu coche o te relaja ver cómo era ir por muchas polis sin verlas vacías o repletas de viandantes con mascarilla.

Drive & Listen no te pone a los controles de un vehículo como tal, pero sí te mete en la perspectiva de un conductor, ya que alberga vídeos de larga duración grabados con dashcams. No puedes interactuar con el coche, pero sí asistirás como testigo a cómo aceleras, frenas, paras en semáforos, pasos de cebra, coges desvíos, intersecciones, etc.

No obstante, hay algunas cosas que sí puedes configurar en la webapp para que tu experiencia de viaje sea más placentera. Puedes escoger el lugar, claro, cambiar la emisora, elegir entre escuchar el sonido ambiente o no y, por último, acelerar la velocidad del automóvil a 1,5x o 2x.

Aunque en Drive & Listen hay un montón de ciudades disponibles, no podrás encontrarlas de todos los países. De hecho, no hay ninguna en España. Este es el listado completo: Estambul, Izmir y Antalya (en Turquía), Berlín, Chicago, Guadalajara (México), La Habana, Kiev, Londres, Los Ángeles, Munich, Moscú, Nueva York, Oslo, Praga, Rio de Janeiro, Roma, San Francisco, San Petersburgo, Tokio, Toronto, Varsovia, Yekaterunburg y Zurich. Conduce y maldice y dale a la bota. Applicantes