Las necesidades de la guerra han llevado tanto a Ucrania como a Rusia a estirar al máximo sus arsenales, incluyendo vehículos y armas de la era soviética, como los llamados Frankensam, o, lo que es más inusual, prototipos que de otra forma estarían almacenados. Este último es el caso del vehículo de combate de infantería pesado BMP-55, basado en el tanque soviético T-55. Desarrollado originalmente en la primera década de este siglo por la Oficina de Diseño Morozov, el proyecto nunca llegó hasta la fase de producción en serie y no se había vuelto a tener noticias de él desde 2009. 16 años después, el único prototipo del que se tiene conocimiento ha sido fotografiado de nuevo en Ucrania en campo abierto.

Las imágenes publicadas, publicadas originalmente en Telegram por Military Informant, según recoge The War Zone, fueron tomadas en invierno. Se desconocen detalles como la ubicación o el estado actual del prototipo del BMP-55 que, por lo demás, parece sin daños. También si está participando en operaciones de combate, aunque es razonable esperarlo.

New pictures of BMP-55 has appeared. https://t.co/p8zSsGgsyApic.twitter.com/6VAoBf4Dt9