Legends of Runeterra se prepara para recibir nuevos modos de juego, eventos y cartas

Riot Games prepara los siguientes pasos para expandir ‘Legends of Runeterra’, el reciente juego de cartas basado en el universo de ‘League of Legends’. Para comenzar, se han confirmado dos nuevos modos de juego: Enfrentamientos y Laboratorio, eventos, nuevas cartas y más regiones, que se preparan para aterrizar en los tableros del juego en los próximos meses.

Los Enfrentamientos serán modos competitivos temporales que tendrán distintas normas de creación de mazos. El primero llegará el 26 de junio (parche 1.4), aunque con la manera estándar de hacer los mazos con el objetivo de probar el funcionamiento correcto del modo; sin embargo, en el siguiente se forzará a los jugadores a usar mazos con solo una copia de cada carta. Los Enfrentamientos estarán disponibles los fines de semana (3-4 días).

El Laboratorio será otro nuevo modo de juego de LoR. El primero tendrá lugar el 8 de julio (parche 1.5). Se trata de partidas en las que habrá cambios de jugabilidad extremos, por ejemplo: empezar las partidas con más gemas de maná, estrategias impredecibles o combinaciones inusuales de campeones.

Por otro lado, los eventos son algo a lo que ya están acostumbrados los jugadores de ‘League of Legends’ pero que todavía no había empezado a producirse en ‘Legends of Runeterra’. En julio llegará el primer evento para el juego de cartas. Como sucede en ‘LoL’, cada evento seguirá una temática concreta, tendrá recompensas exclusivas, un pase de batalla del evento y, seguramente, un nuevo modo de Enfrentamientos o Laboratorio.

La empresa, en la misma línea, ha confirmado que quieren seguir introduciendo cartas y regiones a ‘LoR’ en el futuro. Por ello, desde agosto, se lanzarán nuevas cartas cada dos meses. Una nueva región llegará cada seis meses y será la protagonista de los tres siguientes lanzamientos de cartas. No obstante, estos no serán los únicos cambios previstos para los próximos meses, la desarrolladora ya trabaja para mejorar la herramienta de creación de mazos, introducir clasificaciones de los mejores jugadores, perfiles de los jugadores y el modo espectador en lo que queda de 2020.

Novedades de LoR - Nuevas características y modos